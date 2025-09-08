रूस को घेरने के लिए भारत जैसे देशों पर और टैरिफ की प्लानिंग, ट्रंप ने कहा पुतिन को अब...

रूस से बातचीत असफल रहने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति अब पुतिन को घेरने के लिए नया पैंतरा आजमाने जा रहे हैं और ऐसी प्लानिंग है कि भारत जैसे कई और देशों पर और ट्रैरिफ बढ़ाया जाएगा.

यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से रियायती दरों पर रूसी कच्चे तेल का दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार रहा भारत अमेरिका की आंखों की किरकिरी बना हुआ था. जब भारत ने रूस से तेल आयात करना बंद नहीं किया तो ट्रंप ने अगस्त में ट्रंप भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया था, जो किसी भी विदेशी देश पर लगाए गए सबसे भारी शुल्कों में से एक है. अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को पुष्टि की कि वह रूस के खिलाफ प्रतिबंधों के "दूसरे चरण" में जाने के लिए तैयार हैं, जिससे मॉस्को पर आर्थिक दबाव की एक नई लहर का संकेत मिलता है.

यह पूछे जाने पर कि क्या वह राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दंडित करने के उद्देश्य से उपायों को बढ़ाने के लिए तैयार हैं, ट्रंप ने कहा, "हां, मैं तैयार हूं." इस तरह उन्होंने यूक्रेन युद्ध के जारी रहने के बीच रूस पर दबाव बढ़ाने के वाशिंगटन के इरादे को रेखांकित किया.

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेन्ट ने रविवार को कहा कि वाशिंगटन और उसके यूरोपीय सहयोगी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन के साथ शांति वार्ता के लिए प्रेरित करने की रणनीति के तहत रूसी तेल आयात करने वाले देशों पर "द्वितीयक टैरिफ" सहित विस्तारित आर्थिक प्रतिबंधों का उपयोग कर सकते हैं.

एनबीसी के मीट द प्रेस कार्यक्रम में बोलते हुए, बेसेंट ने घोषणा की, "अगर अमेरिका और यूरोपीय संघ आगे आकर रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर और प्रतिबंध लगाएँ, अतिरिक्त टैरिफ लगाएँ, तो रूसी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी, और इसके लिए राष्ट्रपति पुतिन को बातचीत की मेज पर आना पड़ेगा." उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि ट्रंप प्रशासन दबाव बढ़ाने के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने यूरोपीय साझेदारों के साथ समन्वय के महत्व पर भी ज़ोर दिया.



भारत के कंधे पर रखी है बंदूक

भारतीय आयातों पर 50 प्रतिशत टैरिफ का कदम ऐसे समय उठाया गया है जब ट्रंप और मोदी ने हाल ही में अपनी "रणनीतिक साझेदारी" को रेखांकित करने के लिए मुलाकात की थी. इन संभावनाओं के बावजूद, वित्त मंत्री की टिप्पणियों से संकेत मिलता है कि अगर भारत बड़े पैमाने पर रूसी तेल की खरीदारी जारी रखता है, तो उसे अतिरिक्त आर्थिक दंड का सामना करना पड़ सकता है. विश्लेषकों का कहना है कि ऐसे कदम से ऐसे समय में संबंधों में तनाव पैदा हो सकता है जब दोनों देश रक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग की मांग कर रहे हैं.

बेसेंट ने प्रतिबंधों की रणनीति को यूक्रेन की युद्धक्षेत्रीय दृढ़ता और रूस की आर्थिक मजबूती के बीच एक प्रतिस्पर्धा के रूप में प्रस्तुत किया. उन्होंने कहा, "हम अब इस प्रतिस्पर्धा में हैं कि यूक्रेनी सेना कितने समय तक टिक सकती है, जबकि रूसी अर्थव्यवस्था कितने समय तक टिक सकती है." यह बयान इस बात पर ज़ोर देता है कि वाशिंगटन, मास्को पर दबाव बनाने के लिए वित्तीय उपायों पर एक प्रमुख हथियार के रूप में निर्भर है, जबकि सैन्य सहायता अमेरिकी सहयोगियों के बीच एक संवेदनशील मुद्दा बनी हुई है.

आगे कानूनी चुनौतियां

बेसेंट ने टैरिफ़ को लेकर प्रशासन की चल रही कानूनी लड़ाई पर भी बात की. हाल ही में एक अमेरिकी सर्किट कोर्ट ने ट्रंप के कुछ व्यापक टैरिफ़ क़दमों को अवैध ठहराया था. हालाँकि, वित्त मंत्री ने इस फ़ैसले को पलटने का भरोसा जताया. उन्होंने एनबीसी से कहा, "मुझे पूरा विश्वास है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जीतेंगे."



ये टिप्पणियां उस दिन आईं जब रूस ने कीव स्थित यूक्रेन के मुख्य सरकारी परिसर पर बमबारी करके अपने अभियान को तेज़ कर दिया. यूक्रेनी अधिकारियों ने इस हमले को "गंभीर वृद्धि" बताया और पश्चिमी देशों से और कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया. इस पृष्ठभूमि में, भारत पर और अधिक टैरिफ लगाने की वाशिंगटन की चेतावनी नई दिल्ली को वैश्विक कूटनीति, आर्थिक दबाव और महाशक्तियों की प्रतिद्वंद्विता के असहज मोड़ पर ला खड़ा करती है.