Monsoon News: दिल्ली-NCR में जोरदार बारिश के साथ हुई मानसून की एंट्री, जानें कहां-कहां और कब तक रहेगी वर्षा की स्थिति

Monsoon Forecast: मानसून के केरल में दस्तक देते ही भारी बारिश की शुरुआत हो गई है. IMD ने अलर्ट जारी किया है, वहीं दिल्ली-NCR सहित अन्य राज्यों में तेज आंधी-बारिश जारी है.

Monsoon News: देशभर में मानसून का बेसब्री से इंतजार खत्म हो गया है. भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून ने केरल में अपनी धमाकेदार एंट्री ले ली है. मानसून के आगमन के साथ ही दिल्ली-यूपी-एनसीआर सहित कई इलाकों में मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हो गया है.

केरल में मानसून का असर और अलर्ट

IMD ने केरल के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है. मलप्पुरम, कोझीकोड और वायनाड जैसे जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, जिससे जलभराव और सामान्य जनजीवन पर असर पड़ने की संभावना है.

कहां-कहां होगी बारीश?

केरल के बाद, मानसून का प्रभाव धीरे-धीरे उत्तर की ओर बढ़कर दिल्ली-NCR में भी आज से मौसम का मिजाज बदल गया है. दिल्ली-एनसीआर में आज तेज बारिश के साथ मानसून ने दस्तक दे दी है. यह भीषण गर्मी और उमस से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत की खबर है.

कब तक रहेगी वर्षा की स्थिति?

अगले कुछ दिनों तक रुक-रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. मौसम विभाग के अनुसार, अगले 5 से 7 दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश जारी रहेगी.

सावधानी और सुरक्षा के निर्देश

लगातार होने वाली बारिश के कारण पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और निचले हिस्सों में जलभराव का खतरा बना हुआ है. मौसम विभाग ने पहाड़ी क्षेत्रों में सावधानी बरतने और मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है, क्योंकि हवाओं की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. पेड़ों के गिरने और बुनियादी ढांचे को संभावित नुकसान से बचने के लिए प्रशासन भी सतर्क है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से