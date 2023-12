मध्य प्रदेश में मोहन यादव ने ली सीएम पद की शपथ, पीएम मोदी-शाह रहे मौजूद

डीएनए हिंदी: मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार का अंत और मोहन यादव सरकार की शुरुआत हो गई है. भारतीय जनता पार्टी के नेता मोहन यादव ने बुधवार को मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली. मोहन यादव के अलावा जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला ने भी राज्य के उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की.

प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने यादव, जगदीश देवड़ा और राजीव शुक्ला को यहां मोती लाल नेहरू स्टेडियम में दोपहर साढ़े 11 बजे आयोजित समारोह में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई.



#WATCH | BJP leader Rajendra Shukla takes oath as the Deputy Chief Minister of Madhya Pradesh, in Bhopal.



Prime Minister Narendra Modi and other senior NDA leaders attend the ceremony. pic.twitter.com/GEUaA4TRR8