मोदी-शाह के 'मास्टरस्ट्रोक' से India Alliance को झटका, क्या राहुल गांधी की दोस्ती में फूट पड़ेगी?

एनडीए ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है. महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे, यह घोषणा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर दी है. चर्चा है कि सीपी राधाकृष्णन के नाम की घोषणा करके भाजपा ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं. सीपी राधाकृष्णन मूल रूप से तमिलनाडु के रहने वाले हैं. वह कोयंबटूर से दो बार सांसद भी रहे और तमिलनाडु के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी रहे.

इससे पहले सीपी राधाकृष्णन ने 11 अगस्त को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मुलाकात की थी. सीपी राधाकृष्णन मूल रूप से तमिलनाडु के हैं, इसलिए अब चर्चा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सीपी राधाकृष्णन ने उनसे मुलाकात की है. चूंकि सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से हैं, तो क्या भारत गठबंधन (India Alliance) में शामिल स्टालिन, डीएमके के एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का समर्थन करेंगे? इसे लेकर उत्सुकता बनी हुई है.



कुछ हफ़्ते पहले, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि वह स्टालिन का हालचाल जानने के लिए उनसे मिलने गए थे.



सीपी राधाकृष्णन और स्टालिन की मुलाकात से दो दिन पहले, डीएमके की लोकसभा नेता कनिमोझी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी. कनिमोझी ने कहा कि वह अपने निर्वाचन क्षेत्र के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए उनसे मिली थीं. कनिमोझी ने थूथुकुडी हवाई अड्डे के निर्माण कार्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी किया. सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले की सच्चाई दुनिया को बताने के लिए एक समिति बनाई थी. इस समिति की सदस्य कनिमोझी ने विदेश जाकर भारत का आधिकारिक पक्ष रखा.



तमिलनाडु में अगले साल चुनाव



तमिलनाडु में अगले साल चुनाव होने वाले हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद के लिए नामित किया है. चूंकि तमिलनाडु चुनाव नजदीक हैं, क्या डीएमके उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के तमिल उम्मीदवार का समर्थन करेगी? इसे लेकर उत्सुकता बनी हुई है. साथ ही, अगर डीएमके एनडीए उम्मीदवार का समर्थन करती है, तो यह भारत गठबंधन के लिए एक झटका होगा, क्योंकि स्टालिन की डीएमके भारत गठबंधन में मुख्य पार्टी है.

