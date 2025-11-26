FacebookTwitterYoutubeInstagram
मोदी सरकार की डिजिटल स्ट्राइक! 21 लाख मोबाइल नंबरों पर कार्रवाई, क्या आप सुरक्षित हैं?

Weather Update: दिल्ली-NCR में सर्द हवाओं ने पकड़ी रफ्तार, इन इलाकों में 9°C पहुंचा तापमान; देखें अपने क्षेत्र का हाल

व्हाटसऐप यूजर्स के लिए भारत सरकार की बड़ी चेतावनी,जानिए क्या है वह खतरा?

'ब्लू ड्रम' मर्डर केस की आरोपी मुस्कान ने पति के जन्मदिन पर बच्चे को दिया जन्म, ज्योतिष में इस घटनात्मक संयोग का क्या अर्थ है?

जिनकी बेसिक सैलरी 18,000 है, क्या अब यह बढ़कर 44,280 होगी? नए फिटमेंट फैक्टर से जाने कितना होगा इम्पैक्ट

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग लागू होने पर कितनी हो जाएगी डाक बाबू की सैलरी?

PM Modi Digital Strike: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कई मोबाइल फोन यूजर्स को झटका दिया है. ट्राई ने की कार्रवाई, 20 लाख से ज़्यादा मोबाइल नंबर बंद, क्या आप स्पैम से सुरक्षित हैं, जानिए इस कार्रवाई में असल में क्या हुआ है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Nov 26, 2025, 07:21 AM IST

PM Modi Digital Strike: कई लोग अपने मोबाइल फोन पर आने वाली कॉल का जवाब नहीं देना पसंद करते हैं, अगर उनका कॉन्टैक्ट नंबर पता न हो. अक्सर मोबाइल यूजर्स को ऐसे नंबरों से बिना वजह कुछ मैसेज भी मिलते हैं. ऐसे नंबरों को स्पैम मानते हुए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने स्पैम कॉल और धोखाधड़ी वाले मैसेज भेजने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए देश की सबसे बड़ी डिजिटल स्ट्राइक की है.
 
ट्राई के अनुसार पिछले साल धोखाधड़ी वाले संदेशों के कारण 21 लाख से ज़्यादा मोबाइल नंबर ब्लॉक किए गए. मोदी सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को निशाना बनाकर की जाने वाली धोखाधड़ी वाली कॉल और संदेशों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह कदम उठाया.

यह कार्रवाई यहीं नहीं रुकेगी, बल्कि...

ट्राई के अनुसार यह कार्रवाई पर्याप्त नहीं है और नागरिक अब आधिकारिक ट्राई डीएनडी ऐप के माध्यम से स्पैम फ़ोन कॉल और एसएमएस की रिपोर्ट करने की सुविधा की मांग कर रहे हैं. डिवाइस पर नंबर ब्लॉक करने से वह नंबर आपकी स्क्रीन से हट जाता है, लेकिन ये लोग दूसरों को ठगते रहते हैं.

आम लोगों को वास्तव में किस बात से सावधान रहना चाहिए?

ट्राई के दिशानिर्देशों के अनुसार उपरोक्त बड़ी कार्रवाई केवल आधिकारिक ट्राई ऐप के माध्यम से की गई शिकायतों के कारण ही संभव हो पाई है. जहां किसी विशिष्ट नंबर को ट्राई और दूरसंचार कंपनियों द्वारा ट्रैक किया जाता है और फिर सत्यापित किया जाता है, वहां नंबर को स्थायी रूप से ब्लॉक कर दिया जाता है. हालाँकि, जब कोई उपयोगकर्ता केवल अपने फ़ोन में ही नंबर ब्लॉक करता है तो इस प्रकार की धोखाधड़ी अन्य नंबरों पर भी जारी रहती है.

डिजिटलीकरण के इस दौर में जहां दुनिया और देश तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, वहीं ट्राई ने वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और डिजिटल क्षेत्र में ज्यादा जानकारी न रखने वाले यूजर्स के लिए कुछ अहम निर्देश दिए हैं. इसमें सभी स्मार्टफोन मालिकों को ट्राई डीएनडी ऐप डाउनलोड करने की हिदायत दी गई है और साथ ही किसी भी तरह के फ्रॉड कॉल या मैसेज को इस ऐप में रजिस्टर करने की अपील भी की है.

नागरिकों को किसी भी परिस्थिति में बैंक विवरण, ओटीपी या कोई भी निजी जानकारी संदेशों या सोशल मीडिया चैट पर साझा नहीं करनी चाहिए. किसी भी धमकी भरे कॉल की स्थिति में, कॉल डिस्कनेक्ट करें और उस नंबर का विवरण ट्राई को प्रदान करें. इसके अलावा, साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में, तुरंत राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें या चक्षु सुविधा का उपयोग करके संदिग्ध दूरसंचार गतिविधियों की सूचना दें, ट्राई ने यह भी स्पष्ट किया है.

