भगवान कृष्ण की तर्ज पर 'मिशन सुदर्शन चक्र' का शुभारंभ, पीएम मोदी ने कहा- जल्दी होगा देश का अपना स्पेस स्टेशन

Obesity in India: मोटापा बन रहा है बड़ा खतरा... PM Modi ने लाल किले से देशवासियों से की ये खास अपील

Diabetes Solution: डायबिटीज में इस तरह खाएंगे फल तो कभी नहीं बढ़ेगा ब्लड शुगर, जान लें सही तरीका और सही समय क्या है?

Krishna Janmashtami Vrat: जन्माष्टमी के व्रत करने मात्र से मिलती है संतान और धन संपत्ति, श्रीकृष्ण की कृपा से बन जाते हैं सारे काम

Brain Cloting: दिमाग की नसों में जब फंस जाता है खून का थक्का तो नजर आते हैं ये संकेत

GST में राहत, युवाओं के लिए रोजगारः लाल किले से PM मोदी ने जनता को दिए ये बड़े उपहार

CA ने दिये इनवेस्टमेंट के 10 सबसे ज़रूरी लेसन, इन्हें ध्यान में रखा तो फाइनेंशियल फ्रीडम दूर नहीं

Worst Foods For Diabetes: चीनी ही नहीं, डाइट में शामिल ये फूड्स भी बढ़ाते हैं ब्लड शुगर, आज ही बंद कर दें इनका सेवन

बच्चों की हाइट न बढ़ने से हैं परेशान तो आज ही डाइट में शामिल कर लें ये 6 चीजें, अच्छी हेल्थ के साथ बढ़ेगी लंबाई

Numerology: सोने के कलम से तकदीर लिखवा के आते हैं इन तारीखों पर जन्में लोग, राजयोग बनाता है हर फील्ड में सक्सेसफुल

Mission Sudarshan Chakra: स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने कहा कि जैसे महाभारत में श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य की रोशनी रोककर दिन में ही अंधेरा कर दिया था, वैसे ही भारत का मिशन सुदर्शन चक्र दुश्मन के हमलों को नाकाम करेगा और कई गुना ज़्यादा ताकत से जवाबी कार्रवाई करेगा.

ऋतु सिंह

Updated : Aug 15, 2025, 01:08 PM IST

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 

Independence Day PM Modi Speech: 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए मिशन सुदर्शन चक्र का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि युद्ध की तकनीक लगातार बदल रही है, लेकिन भारत को अपनी रक्षा क्षमताओं को भी उसी अनुपात में बढ़ाना होगा. सुरक्षा के महत्व पर ज़ोर देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 2035 तक देश के सभी महत्वपूर्ण स्थान, रणनीतिक स्थलों से लेकर अस्पताल, रेलवे स्टेशन और पूजा स्थल तक, आधुनिक तकनीकी सुरक्षा कवच से लैस होंगे. इससे हर नागरिक सुरक्षित महसूस करेगा और हमारी तकनीक किसी भी तकनीकी हमले का और भी मज़बूती से जवाब देने में सक्षम होगी.
 
'सूरज की रोशनी रोककर दिन को अंधकारमय कर दिया'
दरअसल भगवान कृष्ण की कथा सुनाते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जिस तरह महाभारत में श्रीकृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से सूरज की रोशनी रोककर दिन को अंधकारमय कर दिया था, उसी तरह भारत का मिशन सुदर्शन चक्र दुश्मन के हमलों को नाकाम करेगा और कई गुना अधिक ताकत से जवाबी कार्रवाई करेगा. यह एक शक्तिशाली हथियार प्रणाली होगी, जो न केवल हमलों को विफल करेगी, बल्कि रणनीतिक रूप से दुश्मन को परास्त करने में भी सक्षम होगी.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "आज मुझे लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जवानों को नमन करने
का अवसर मिला है. हमारे वीर जवानों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है. 22 अप्रैल को पहलगाम में सीमा पार से आए आतंकियों ने जिस तरह का नरसंहार किया, लोगों का धर्म पूछकर उन्हें मारा गया. पूरा भारत गुस्से से भर गया था. ऑपरेशन सिंदूर गुस्से की अभिव्यक्ति है. हमारी सेना ने वो किया जो कई दशकों में कभी नहीं हुआ था. उन्होंने दुश्मन की ज़मीन में घुसकर आतंकी मुख्यालयों को तबाह कर दिया."
 
इसके अलावा भी पीएम मोदी ने कई बातें कहीं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज मैं युवा वैज्ञानिकों, प्रतिभाशाली युवाओं, इंजीनियरों, पेशेवरों और सरकार के सभी विभागों से अनुरोध करता हूं कि हमारे पास अपने मेड इन इंडिया लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन होने चाहिए  .

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश का हर नागरिक अंतरिक्ष के चमत्कार देख रहा है. हमारे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष स्टेशन से लौट आए हैं और आने वाले दिनों में भारत आ रहे हैं. हम अंतरिक्ष में आत्मनिर्भर भारत गगनयान की भी तैयारी कर रहे हैं. हम अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं.

