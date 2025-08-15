भगवान कृष्ण की तर्ज पर 'मिशन सुदर्शन चक्र' का शुभारंभ, पीएम मोदी ने कहा- जल्दी होगा देश का अपना स्पेस स्टेशन

Mission Sudarshan Chakra: स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने कहा कि जैसे महाभारत में श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य की रोशनी रोककर दिन में ही अंधेरा कर दिया था, वैसे ही भारत का मिशन सुदर्शन चक्र दुश्मन के हमलों को नाकाम करेगा और कई गुना ज़्यादा ताकत से जवाबी कार्रवाई करेगा.

Independence Day PM Modi Speech:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए मिशन सुदर्शन चक्र का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि युद्ध की तकनीक लगातार बदल रही है, लेकिन भारत को अपनी रक्षा क्षमताओं को भी उसी अनुपात में बढ़ाना होगा. सुरक्षा के महत्व पर ज़ोर देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 2035 तक देश के सभी महत्वपूर्ण स्थान, रणनीतिक स्थलों से लेकर अस्पताल, रेलवे स्टेशन और पूजा स्थल तक, आधुनिक तकनीकी सुरक्षा कवच से लैस होंगे. इससे हर नागरिक सुरक्षित महसूस करेगा और हमारी तकनीक किसी भी तकनीकी हमले का और भी मज़बूती से जवाब देने में सक्षम होगी.



'सूरज की रोशनी रोककर दिन को अंधकारमय कर दिया'

दरअसल भगवान कृष्ण की कथा सुनाते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जिस तरह महाभारत में श्रीकृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से सूरज की रोशनी रोककर दिन को अंधकारमय कर दिया था, उसी तरह भारत का मिशन सुदर्शन चक्र दुश्मन के हमलों को नाकाम करेगा और कई गुना अधिक ताकत से जवाबी कार्रवाई करेगा. यह एक शक्तिशाली हथियार प्रणाली होगी, जो न केवल हमलों को विफल करेगी, बल्कि रणनीतिक रूप से दुश्मन को परास्त करने में भी सक्षम होगी.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "आज मुझे लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जवानों को नमन करने

का अवसर मिला है. हमारे वीर जवानों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है. 22 अप्रैल को पहलगाम में सीमा पार से आए आतंकियों ने जिस तरह का नरसंहार किया, लोगों का धर्म पूछकर उन्हें मारा गया. पूरा भारत गुस्से से भर गया था. ऑपरेशन सिंदूर गुस्से की अभिव्यक्ति है. हमारी सेना ने वो किया जो कई दशकों में कभी नहीं हुआ था. उन्होंने दुश्मन की ज़मीन में घुसकर आतंकी मुख्यालयों को तबाह कर दिया."



इसके अलावा भी पीएम मोदी ने कई बातें कहीं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज मैं युवा वैज्ञानिकों, प्रतिभाशाली युवाओं, इंजीनियरों, पेशेवरों और सरकार के सभी विभागों से अनुरोध करता हूं कि हमारे पास अपने मेड इन इंडिया लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन होने चाहिए .

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश का हर नागरिक अंतरिक्ष के चमत्कार देख रहा है. हमारे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष स्टेशन से लौट आए हैं और आने वाले दिनों में भारत आ रहे हैं. हम अंतरिक्ष में आत्मनिर्भर भारत गगनयान की भी तैयारी कर रहे हैं. हम अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं.