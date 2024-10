दिग्गज कारोबारी रतन टाटा का नाम परोपकार का पर्याय माना जाता है. रतन टाटा के निधन से हर कोई दुखी है. रतन टाटा को लोग जितना जानते और मानते हैं, उनके छोटे भाई जिमी टाटा लाइम लाइट से उतना ही दूर रहते हैं. वह शांत और सरल जीवन जीते हैं. लेकिन उनकी साधारण जीवनशैली ने हाल ही में लोगों का ध्यान खींचा है. आज हम आपको रतन टाटा के उन्हीं छोटे भाई से मिलाने जा रहे हैं जिनकी सादगी के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे.

जिमी टाटा कौन हैं

रतन टाटा के छोटे भाई जिमी नवल टाटा पारिवारिक व्यवसाय में बहुत कम रुचि दिखाते हैं, हालांकि टाटा समूह में उनकी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है. रतन टाटा ने जब जिमी के जन्मदिन पर उनकी एक ब्लैक-एंड-व्हाइट तस्वीर पोस्ट की थी तब लोगों के मन में उनके बारे में जाने की उत्सुकता जागी.



2BHK फ्लैट में रहते हैं जिमी टाटा

आरपीजी एंटरप्राइजेज के चेयरमैन हर्षवर्धन गोयनका ने पहले एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर जिमी के सादगी भरे रहन-सहन के बारे में पोस्ट किया था. उन्होंने बताया कि जिमी मुंबई के कोलाबा में हैम्पटन कोर्ट की छठी मंजिल पर एक साधारण दो बेडरूम वाले अपार्टमेंट में रहते हैं और बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं रखने वाले जिमी स्क्वैश के बेस्ट खिलाड़ी हैं.



