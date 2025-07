'हां, हम गुंडे हैं' ठाकरे ब्रदर्स ने साझा मंच पर क्या कहा? कैसे ये 'भरत मिलाप' मराठी राजनीति बदलेगा, पढ़ें 6 पॉइंट्स

Marathi Vijay Rally: मुंबई के वर्ली स्थित NSCI डोम में आज शनिवार (5 जुलाई) को शिवसेना-यूबीटी (Shiv Sena UBT) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) की संयुक्त रैली हो रही है. मराठी भाषा को बचाने के नाम पर हो रही 'मराठी विजय रैली' ने पूरे देश में राजनीतिक हलचल मचा दी है. दरअसल इस रैली में 20 साल बाद ठाकरे परिवार फिर से एकसाथ दिखाई दिया है. दो दशक पहले शिवसेना का मुखिया बनने की लड़ाई में एक-दूसरे से अलग हुए चचेरे भाई उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) और राज ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने इस रैली में मंच साझा किया है. दोनों के बीच मंच पर हुई गलबहियां ने मराठा राजनीति के समीकरणों को एक झटके में बदलने के संकेत दे दिए हैं. इससे शिवसेना में दो फाड़ होने के बाद कमजोर हुए ठाकरे परिवार को फिर से राजनीतिक संजीवनी मिलने की संभावना देखी जा रही है, जिसका सीधा असर एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) पर हो सकता है. दोनों भाई उसी 'मराठा मानुष' वाले मुद्दे पर एकजुट हुए हैं, जो बालासाहेब ठाकरे (Bala Saheb Thackeray) के समय शिवसेना की पहचान होता था. इसके संकेत उद्धव ठाकरे ने मंच से यह कहते हुए कर दिया है कि यदि अपनी भाषा के लिए लड़ाई लड़ना गुंडागर्दी है तो हां हम गुंडे हैं. दोनों भाइयों के मिलन से होने वाले असर का इशारा इस रैली से शरद पवार (Sharad Pawar) और कांग्रेस नेताओं के दूरी बनाने से भी मिले हैं, जबकि ये पिछले सालों में उद्धव के खास सहयोगी रहे हैं.

दोनों भाइयों ने रैली के दौरान क्या कहा है और उनका यह 'भरत मिलाप' महाराष्ट्र की राजनीति को किस तरह प्रभावित करेगा, चलिए 6 पॉइंट्स में समझते हैं.

1. 'क्या खुद को मराठी साबित करने के लिए ब्लड टेस्ट कराएं?'

उद्धव ठाकरे ने कहा,'वे (भाजपा) कह रही है कि हम मराठी नहीं है, क्या हमे खुद को मराठी साबित करने के लिए ब्लड टेस्ट कराना होगा? मुंबई लेने के लिए हमने लड़ाई लड़ी, जबकि उस समय के राजनेता महाराष्ट्र में मराठी होने के खिलाफ थे. अब केंद्र सरकार कहती है- हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान. हमें हिंदू और हिंदुस्तान तो मंजूर है, लेकिन हिंदी नहीं. आपकी सात पीढ़ियां खत्म होंगी, लेकिन हम हिंदी नहीं थोपने देंगे. हम हनुमान चालीसा, जय श्री राम के विरोधी नहीं हैं, तो आपको मराठी से क्या दिक्कत है? मुंबई के लिए हमारे शहीदों ने खून बहाया, लेकिन हम अपनी जमीन नहीं बचा पाए. मुंबई की ज्यादातर जमीन अडानी के पास चली जाएगी.'

2. 'एकसाथ रहने के लिए आए हैं मैं और राज'

उद्धव ठाकरे ने कहा,'मैं और राज एकसाथ रहने के लिए साथ आए हैं. इस्तेमाल करो और फेंक दो की नीति वालों को हम बाहर निकाल देंगे. सबके स्कूल खोजने वालों मोदी किस स्कूल में जाते हैं? वे कह रहे हैं कि हमारे बच्चे अंग्रेजी मीडियम में पढ़े हैं तो भाजपा नेता कहां पढ़े हैं? उनके बच्चे कहां पढ़ रहे हैं? फडणवीस ने कहा कि वे गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे.लेकिन अगर अपनी भाषा के लिए लड़ना गुंडागिरी है, तो हां हम गुंडे हैं.'

Mumbai: Brothers Uddhav Thackeray and Raj Thackeray share a hug as Shiv Sena (UBT) and Maharashtra Navnirman Sena (MNS) are holding a joint rally as the Maharashtra government scrapped two GRs to introduce Hindi as the third language.



(Source: Shiv Sena-UBT) pic.twitter.com/XegfTGXwoC