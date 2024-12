Manmohan Singh Health Updates: देश के पू्र्व प्रधानमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनमोहन सिंह की तबीयत अचानक बेहद बिगड़ गई है. PTI के मुताबिक, 92 वर्षीय मनमोहन सिंह को गुरुवार देर रात तबीयत खराब होने के बाद दिल्ली एम्स (Delhi AIIMS) लाया गया है, जहां उन्हें इमरजेंसी डिपार्टमेंट में भर्ती कराया गया है. डॉक्टरों की टीम उनका इलाज करने में जुट गई है.

VIDEO | Former prime minister Dr Manmohan Singh was admitted to AIIMS Delhi earlier this evening after his health deteriorated. Visuals from outside the hospital. pic.twitter.com/jn5S8ixRWP