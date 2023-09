Manish Sisodia रहेंगे 17 तक ED के रिमांड पर, CBI केस में जमानत पर सुनवाई 11 दिन टली, 5 प्वॉइंट्स में जानें आज क्या हुआ

डीएनए हिंदी: Delhi Excise Policy Scam- दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू स्पेशल कोर्ट ने शुक्रवार को 7 दिन के रिमांड पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) को सौंप दिया है. हालांकि ईडी ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में 10 दिन के रिमांड की मांग की थी, जिस पर दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद पहले कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था. करीब 5 बजे कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें ईडी को 17 मार्च तक मनीष सिसोदिया को रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की इजाजत दी गई है. उधर, एक अन्य अदालत ने सीबीआई की तरफ से इस मामले में दर्ज केस में मनीष सिसोदिया की तरफ से दाखिल जमानत अर्जी पर सुनवाई टल गई है. कोर्ट ने सुनवाई को 21 मार्च तक के लिए टाल दिया है. इसका मतलब है कि मनीष को 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में ही रहना होगा.

#WATCH | AAP leader and former Delhi Deputy CM Manish Sisodia being brought out of Rouse Avenue Court in Delhi.



The Court sent him to ED remand till March 17 in excise policy case. pic.twitter.com/l9BdGbPaib