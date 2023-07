Manish Sisodia Bail Rejected: मनीष सिसोदिया को फिर लगा बड़ा झटका, कोर्ट ने रद्द कर दी जमानत याचिका

गौरतलब है कि दिल्ली की नई शराब नीति को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था. इस दौरान ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनसे तिहाड़ जेल में लंबी पूछताछ की थी और इस पूछताछ के बाद ईडी ने भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया था.

