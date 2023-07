Manipur Violence: हंगामे की भेंट चढ़ा मानसून सत्र का दूसरा भी दिन, लोकसभा 24 जुलाई तक के लिए स्थगित

डीएनए हिंदी: Parliament News- संसद के मानसून सत्र का दूसरा दिन भी पूरी तरह हंगामे की भेंट चढ़ गया है. लोकसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर भी महज 19 मिनट ही चल सकी और फिर से उसे स्थगित करना पड़ा. इससे पहले भी कार्यवाही महज 4 मिनट चली थी. लोकसभा स्पीकर ने सदन को अब 24 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया है. राज्यसभा को भी सभापति ने गुरुवार दोपहर 2.30 बजे तक के लिए स्थगित किया हुआ है, लेकिन मौजूदा हालात में कार्यवाही शुरू होने के आसार नहीं हैं. सरकार की तरफ से मणिपुर हिंसा पर चर्चा कराने का प्रस्ताव देने पर भी विपक्ष नहीं मान रहा है. विपक्षी दल मणिपुर में महिलाओं के साथ बदसलूकी मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सदन में आकर जवाब देने की मांग कर रहे हैं.

लोकसभा की कार्यवाही पहले 12 बजे तक हुई थी स्थगित

लोकसभा में शुक्रवार को 11 बजे मानसून सत्र की कार्यवाही शुरू हुई. कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों ने हंगामा शुरू कर दिया. विपक्षी दल पीएम मोदी को सदन में बुलाने की मांग पर अड़े थे. कांग्रेस ने मणिपुर हिंसा पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया. कांग्रेस सासंद मनीष तिवारी, मनिकम टैगोर आदि ने भी नोटिस दिया है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मणिपुर पर चर्चा कराने की बात कही, लेकिन विपक्ष ने हंगामा लगातार जारी रखा. हंगामे को देखते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है.

#WATCH | Amid the uproar in Lok Sabha over the Manipur situation, Defence Minister Rajnath Singh said, "Manipur incident is definitely very serious and understanding the situation, PM himself has said that what happened in Manipur has put the entire nation to shame. PM has said… pic.twitter.com/QHW1KHfg0q