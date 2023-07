Manipur Viral Video: सरकार लेगी Twitter पर एक्शन, महिलाओं से बदसलूकी का वीडियो नहीं हटाने से नाराज

डीएनए हिंदी: Manipur Violence Updates- मणिपुर में कथित तौर पर कुकी महिलाओं को सरेआम नग्न करके घुमाने और फिर उनसे गैंगरेप करने के मामले पर हंगामा मचा हुआ है. संसद के अंदर मानसून सत्र में विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा हुआ है. सोशल मीडिया पर एक दिन पहले वायरल हुआ यह वीडियो 4 मई का बताया जा रहा है. केंद्र सरकार ने इस वीडियो को सोशल मीडिया से हटाने का आदेश ट्विटर-फेसबुक आदि प्लेटफार्म्स को दिया है. इस बीच खबर आ रही है कि सरकार इस वीडियो के मामले में Twitter के खिलाफ सख्त एक्शन ले सकती है. दरअसल सरकार बेहद न्यूड कंटेंट होने के बावजूद ट्विटर द्वारा इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर होने से नहीं रोकने को लेकर नाराज है. सरकार का मानना है कि नियमों के हिसाब से माइक्रो ब्लॉगिंग साइट को खुद ही यह वीडियो डाउन कर देना चाहिए था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार ने ट्विटर के खिलाफ इस लापरवाही के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है.

न्यूड कंटेंट को भारत में दिखाने पर है पाबंदी

बता दें कि सोशल मीडिया पर न्यूड कंटेंट दिखाने पर भारत में पाबंदी है. सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को ऐसे कंटेंट को खुद ही डाउन करने के निर्देश हैं. इसके बावजूद मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर सरेआम घुमाने का वीडियो Twitter पर बड़े पैमाने पर शेयर हुआ है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार का मानना है कि इस वीडियो को ऐसे सर्कुलेट होने की इजाजत देकर ट्विटर ने नियमों का उल्लंघन किया है. रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि सरकार ने ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश बुधवार रात में ही जारी कर दिया है. इसके बावजूद गुरुवार की सुबह भी यह वीडियो बड़े पैमाने पर ट्विटर पर शेयर हो रहा था.

#WATCH | Women Congress workers and leaders protest at Jantar Mantar in Delhi over Manipur situation, demand resignation of CM N Biren Singh pic.twitter.com/jRxpS9jo76