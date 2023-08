Manipur Violence: कुकी उग्रवादी अटैक में 1 कमांडो शहीद और 4 घायल, 3 मैतेई ग्रामीणों का अपहरण और 1 कार फूंकी

डीएनए हिंदी: Manipur News- मणिपुर में गुरुवार को एक बार फिर हिंसा की घटना सामने आई है. राज्य के त्रोंगओबी बिष्णुपुर जिले में पुलिस कमांडो टीम पर कुकी उग्रवादियों ने हमला कर दिया. इस हमले में हीरेन नाम का पुलिस कमांडो शहीद हो गया है, जबकि 4 अन्य घायल हुए हैं. हालांकि पुलिस सूत्रों का कहना है कि इस हमले में मरने वालों की संख्या और भी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि दुर्गम पहाड़ी इलाके में सुबह करीब 10 बजे हुए इस हमले की पूरी जानकारी अब तक नहीं मिल सकी है. उधर, राज्य के तोरबुंग बांग्ला इलाके में भी कुकी उग्रवादियों ने मैतेई समुदाय पर हमला किया है और तीन लोगों का अपहरण कर लिया है. मणिपुर की राजधानी इंफाल से करीब 43 किलोमीटर दूर भी कुकी समुदाय की उत्तेजित भीड़ ने हाईवे के किनारे खड़ी कार में आग लगा दी है. हालांकि उसमें कोई आदमी मौजूद नहीं था.

#WATCH | Churachandpur, Manipur: Kuki militants ambush at Bishnupur police commando, 1 dead & 4 injured while few civilians abducted by Kuki militants at Torbung Bangla pic.twitter.com/KruWvDPZtM

उग्रवादियों की तलाश में छापा मार रही थी कमांडो टीम

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, सुबह मणिपुर स्टेट पुलिस कमांडोज को पहाड़ी इलाके में कुछ उग्रवादियों के छिपे होने की सूचना मिली थी. सूचना पाते ही टीम वहां रवाना हो गई. सुबह करीब 10 बजे टीम ने संबंधित इलाके में जाकर छापेमारी शुरू की. इसी दौरान उन पर छिपे हुए उग्रवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी. हमले की सूचना मिलते ही हमलावरों को दबोचने के लिए वहां अतिरिक्त पुलिस फोर्स रवाना कर दी गई.

सुरक्षा बलों पर यह दूसरा हमला

मणिपुर में पिछले दो दिन के दौरान सुरक्षा बलों पर यह दूसरा हमला है. इससे पहले बुधवार सुबह करीब 11 बजे मणिपुर ईस्ट के डोलाथाबी इलाके में गश्त कर रही असम राइफल्स की टीम पर हमला हुआ था. इस हमले में असम राइफल्स का एक जवान घायल हो गया था, जिसका फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है. यहां भी उग्रवादी हमले के बाद भागने में सफल हो गए थे.

खाना लाने के लिए राहत शिविर से निकले थे मैतेई लोग

कुकी उग्रवादियों के बिष्णुपुर जिले के तोरबुंग बांग्ला में 3 मैतेई ग्रामीणों का अपहरण करने की जानकारी मिली है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना गुरुवार सुबह तब हुई, जब ग्रामीण मोइरांग स्थित अपने राहत शिविर से अपने गांव फूड सप्लाई लेने आए थे. 42 वर्षीय ग्रामीण डब्ल्यू मोहेन के मुताबिक, हम सात लोग थे. दो लोग एक अन्न भंडार से चावल निकाल रहे थे और हम बाहर खड़े होकर पहरेदारी कर रहे थे. अचानक वहां 5 हथियारबंद लोग पहुंचे. मैं और 3 अन्य लोग वहां से भागने में सफल हो गए, लेकिन तीन लोगों को वे हथियारों के दम पर जबरदस्ती साथ ले गए.

कुकी भीड़ ने जलाई कार तो वापस लौटे 180 सप्लाई ट्रक

मणिपुर की राजधानी इंफाल से लगभग 43 किलोमीटर दूर कुकी बहुल कांगपोकपी जिले में गुस्साई भीड़ ने नेशनल हाईवे-2 के किनारे खड़ी एक कार को जला दिया है. इसके बाद भीड़ ने NH-2 के कांगपोकपी खंड पर जाम लगा दिया है. इस जाम के चलते इंफाल में माल लेकर जा रहे करीब 180 ट्रकों को मजबूरन कांगपोकपी जिले से ही नागा समुदाय बहुल सेनापति जिले की ओर वापस लौटना पड़ा है.

कुकी और मैतेई समुदाय ने अपने घरों पर चिपकाए पहचान वाले पर्चे

कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसा के बाद मणिपुर में एक बड़ा बदलाव सामने आया है. दोनों ही समुदाय के लोगोंं ने सुरक्षा के लिहाज से अपने घरों के बाहर बड़े-बड़े अक्षरों में अपनी पहचान बताने वाले पर्चे चिपका दिए हैं. इन पर्चों पर कुकी या मैतेई लिखा हुआ है ताकि सामुदायिक हिंसा फैलने की स्थिति में उनके समुदाय के लोग गलती से घर को निशाना ना बना दें.

#WATCH | Imphal | Manipur violence: Members of Meiti & Kuki communities pasted their community name outside their homes as a safety measure pic.twitter.com/LBZo4BA0ZX