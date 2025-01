Mandi Earthquake Updates: चीन, नेपाल और भारत में मंगलवार सुबह रिक्टर स्केल पर आए 7.1 मैग्नीट्यूड के भूकंप ने तबाही मचाई है. चीन के शिजांग प्रांत में भूकंप के कारण हुई तबाह में 75 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों लोग घायल हुए हैं. इस भूकंप के बाद उपजे खौफ से लोग उबरे भी नहीं थे कि मंगलवार शाम को हिमाचल प्रदेश की धरती एक बार फिर भूकंप के झटकों से दहल गई है. हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में शाम 5 बजकर 14 मिनट पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. रिक्टर स्केल पर करीब 3.4 मैग्नीट्यूड के भूकंप के झटके दर्ज हुए हैं, जिनका एपिसेंटर धरती की सतह से करीब 5 किलोमीटर नीचे दर्ज किया गया है. इस भूकंप में किसी तरह के नुकसान की अभी तक खबर नहीं मिली है.

EQ of M: 3.4, On: 07/01/2025 17:14:35 IST, Lat: 31.41 N, Long: 76.89 E, Depth: 5 Km, Location: Mandi, Himachal Pradesh.

