मलिहाबाद में किला बनाम मस्जिद का पूरा विवाद क्या है? जानें महाराजा कंस पासी का इतिहास

लखनऊ के मलिहाबाद इलाके में इन दिनों तनाव में है. यहां कासमंडी क्षेत्र में मौजूद एक मस्जिद, कब्रिस्तान और पुराने ढांचे को लेकर पासी समाज व मुस्लिम पक्ष के बीच विवाद चल रहा है. पासी समाज का दावा है कि यह जगह उनके पूर्वज महाराज कंस पासी का किला है. वहीं, मुस्लिम इसे पुराने समय से मस्जिद-मकबरा बताता है.

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद इलाके में इस वक्त तनाव चरम पर है. यहां कासमंडी क्षेत्र में मौजूद एक मस्जिद, कब्रिस्तान और पुराने ढांचे को लेकर पासी समाज और मुस्लिम पक्ष आमने-सामने आ गए हैं. पासी समाज का दावा है कि यह जगह उनके पूर्वज महाराज कंस पासी का किला है, जहां पहले पूजा होती थी, लेकिन मुस्लिमों ने इसपर कब्जा कर लिया और अब वो यहां नए निर्माण भी कर रहे हैं. वहीं, मुस्लिम पक्ष इसे पुराने समय से मस्जिद और मकबरा बताता है.

मामला अब इतना बढ़ गया है कि पासी समाज के नेताओं ने सीएम योगी आदित्यनाथ को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर यह पूरा विवाद क्या है और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है?

क्या है पासी समाज का दावा?

पासी समाज का कहना है कि मलिहाबाद के कासमंडी इलाके में मौजूद यह किला दरअसल महाराजा कंस पासी के किले का हिस्सा है. समाज के लोग अंग्रेजी गजेटियर और स्थानीय इतिहास का हवाला देते हुए दावा कर रहे हैं कि कासमंडी का नाम भी राजा कंस से जुड़ा हुआ है.

वहीं, स्थानीय ऐतिहासिक विवरणों को खंगालने पर भी पासी समाज के दावे को मजबूती मिलती है. साक्ष्यों के अनुसार, 11वीं शताब्दी के आसपास काकोरी और उसके आसपास के क्षेत्रों में महाराजा कंस पासी का शासन था. ये वही समयकाल है जब आक्रांता सालार मसूद गाजी का खौफ तमाम इलाकों में बढ़ रहा था. मसूद गाजी ने इस्लाम को स्थापित करने के लिए कई राजवंशों पर हमला किया था. लेकिन जब मसूद अवध क्षेत्र की ओर बढ़ा, तब राजा कंस ने ही उसका मुकाबला किया था.

अंग्रेजी गजेटियर में क्या लिखा है?

पासी समाज अपने दावों के समर्थन में पुराने गजेटियर का हवाला दे रहा है. लखनऊ गजेटियर में उल्लेख मिलता है कि काकोरी और आसपास के क्षेत्रों में राजा कंस का प्रभाव था. स्थानीय इतिहासकार और लोक मान्यताओं के अनुसार भी कासमंडी क्षेत्र में सालार मसूद गाजी और स्थानीय राजाओं के बीच हुए संघर्ष का जिक्र मिलता है. कई ऐतिहासिक तथ्य ये भी बताते हैं कि राजा कंस ने सालार मसूद के दो सेनापतियों- सैय्यद हातिम और खातिम को युद्ध में हराया था और ये क्षेत्र छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था.

कौन थे महाराजा कंस पासी?

ऐतिहासिक साक्ष्यों और पासी समाज की परंपराओं में महाराजा कंस पासी को एक वीर राजपासी शासक माना जाता है. उनका शासन लगभग वर्ष 980 से 1031 तक अवध क्षेत्र में रहा. बताया जाता है कि उनका प्रभाव मलिहाबाद, काकोरी, उन्नाव, संडीला और हरदोई तक फैला हुआ था. पासी समाज उन्हें विदेशी आक्रमणकारियों से संघर्ष करने वाले योद्धा के रूप में याद करता है.

आखिर विवाद की जड़ क्या है?

दरअसल यह विवाद केवल जमीन या ढांचे का नहीं, बल्कि इतिहास, पहचान और धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है. पासी समाज इस जगह को अपनी ऐतिहासिक विरासत और धार्मिक पहचान से जोड़कर देख रहा है.पासी समाज का दावा है कि किले के भीतर पहले पूजा होती थी और वहां शिव मंदिर भी मौजूद था. उनका आरोप है कि समय के साथ वहां मस्जिद और कब्रिस्तान बना दिया गया. समाज के लोग यह भी कह रहे हैं कि अब वहां हर शुक्रवार को नमाज पढ़ी जाती है और नई कब्रें भी बनाई जा रही हैं.

ये कोई नया मुद्दा नहीं है

पासी समाज के नेता सूरज पासवान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर इस स्थल को पुनर्जीवित करने और कथित अवैध कब्जे की जांच कराने की मांग की है. उन्होंने कहा कि ये कोई नया मामला नहीं है और न ही कोई नया मुद्दा है. उन्होंने कहा कि वो लंबे समय से इस जगह को लेकर संघर्ष कर रहे हैं. लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी. उन्होंने कहा कि पहले यहां लोग पूजा करने आते थे. लेकिन पिछले कुछ सालों में यहां मुस्लिमों ने कब्जा कर लिया और लोगों को भगा दिया.

मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है?

मुस्लिम समाज के लोग इस पूरे दावे को खारिज कर रहे हैं. उनका कहना है कि वो लंबे समय से यहां नमाज पढ़ रहे हैं और बिना वजह इस विवाद को बढ़ाया जा रहा है. उनका कहना है कि हाल के वर्षों में कई धार्मिक स्थलों को लेकर विवाद खड़े किए गए हैं.

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