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इजराइल को बड़ा झटका, इतालवी प्रधानमंत्री मेलोनी ने रक्षा सौदा रद्द किया, ब्रिटेन ने ट्रंप के रुख को लेकर अमेरिका की आलोचना की

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इजराइल को बड़ा झटका, इतालवी प्रधानमंत्री मेलोनी ने रक्षा सौदा रद्द किया, ब्रिटेन ने ट्रंप के रुख को लेकर अमेरिका की आलोचना की

इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने कहा कि उनकी सरकार ने मध्य पूर्व में चल रहे संघर्षों का हवाला देते हुए इजरायल के साथ रक्षा सहयोग समझौते के स्वतः नवीनीकरण को रोकने का फैसला किया है.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Apr 15, 2026, 07:14 AM IST

इजराइल को बड़ा झटका, इतालवी प्रधानमंत्री मेलोनी ने रक्षा सौदा रद्द किया, ब्रिटेन ने ट्रंप के रुख को लेकर अमेरिका की आलोचना की

Italy Suspends Defense Agreement with Israel

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क्या दुनिया एक और बड़े टकराव की ओर बढ़ रही है? क्योंकि मध्य पूर्व में बढ़ते संघर्ष ने अब यूरोप और अमेरिका की राजनीति को भी झकझोर दिया है और इसके असर आम लोगों की जेब से लेकर वैश्विक सुरक्षा तक महसूस किए जा सकते हैं.

 इटली का बड़ा फैसला: सहयोग पर ब्रेक क्यों लगा?

इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने इजरायल के साथ रक्षा सहयोग समझौते के स्वतः नवीनीकरण को रोकने का फैसला किया है. यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब मध्य पूर्व में तनाव लगातार बढ़ रहा है और खासतौर पर लेबनान में हालात गंभीर बने हुए हैं. इटली का यह फैसला संकेत देता है कि अब उसके लिए सुरक्षा से ज्यादा मानवीय और रणनीतिक संतुलन अहम हो गया है.

इजरायल पर बढ़ती आलोचना और यूरोप की बदलती लाइन

अब तक इजरायल के करीबी सहयोगियों में शामिल इटली ने हाल के हमलों पर नाराजगी जताई है. इन हमलों का असर उन क्षेत्रों तक पहुंचा है जहां संयुक्त राष्ट्र के तहत तैनात इतालवी सैनिक भी मौजूद हैं. यानी यह सिर्फ कूटनीति नहीं, बल्कि अपने सैनिकों की सुरक्षा का भी सवाल बन गया है.

ब्रिटेन की नाराजगी: अमेरिका के फैसले पर सवाल

ब्रिटेन की वित्त मंत्री राहेल रीव्स ने डोनाल्ड ट्रम्प के फैसलों की आलोचना करते हुए कहा कि बिना स्पष्ट योजना के युद्ध में कूदना खतरनाक हो सकता है. उन्होंने साफ कहा कि यह ऐसा संघर्ष है जिसे न तो शुरू करने की इच्छा थी और न ही इसके नतीजे स्पष्ट हैं. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर सहित कई नेता इस मुद्दे पर असहज नजर आ रहे हैं.

आम लोगों पर क्या पड़ेगा असर?

यह खबर सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है. अगर तनाव बढ़ता है, तो इसका सीधा असर तेल की कीमतों, महंगाई और वैश्विक व्यापार पर पड़ेगा. भारत जैसे देशों में भी पेट्रोल-डीजल महंगा हो सकता है, जिससे रोजमर्रा का खर्च बढ़ेगा और नौकरी-बिजनेस पर दबाव आएगा.

गठबंधन बदलने का संकेत?

एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या यह फैसला पश्चिमी देशों के बीच मतभेद की शुरुआत है.
इटली का कदम दिखाता है कि अब देश अपने हितों और जोखिमों को ध्यान में रखकर फैसले ले रहे हैं, न कि सिर्फ पारंपरिक गठबंधनों के आधार पर. यह आने वाले समय में वैश्विक राजनीति की नई दिशा तय कर सकता है.

दुनिया के फैसले, असर हर घर तक

मध्य पूर्व का तनाव अब सिर्फ क्षेत्रीय मुद्दा नहीं रहा. इटली और ब्रिटेन जैसे देशों की प्रतिक्रिया यह बताती है कि वैश्विक राजनीति तेजी से बदल रही है और इन बदलावों का असर आखिरकार आम लोगों की जिंदगी, महंगाई, नौकरी और सुरक्षा पर जरूर पड़ेगा.

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