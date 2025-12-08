FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

राज्यसभा में नागरिक नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा, इंडिगो में सिस्टम की खामी से परेशानी, संकट के लिए कंपनी खुद जिम्मेदार | बिहार- दानापुर में दर्दनाक सड़क हादसा, बेकाबू कार ने कई लोगों को कुचला, हादसे में एक की मौत, कई लोग घायल | अमेरिका के डिफेंस पॉलिसी बिल में भारत की चर्चा, Quad के जरिए जुड़ाव बढ़ाने का प्रस्ताव

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
महाराष्ट्र ने खेती में रचा इतिहास, 30 दिन में 45,911 सोलर पंप लगाकर बनाया गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड

महाराष्ट्र ने खेती में रचा इतिहास, 30 दिन में 45,911 सोलर पंप लगाकर बनाया गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड

स्टूडेंट्स को गजनी की क्रूरता से और गहराई से बताएगी NCERT टेक्स्टबुक, कुछ यूं है प्लानिंग ...  

स्टूडेंट्स को गजनी की क्रूरता से और गहराई से बताएगी NCERT टेक्स्टबुक, कुछ यूं है प्लानिंग ...

IND vs SA 1st T20 Live Streaming: फ्री में कब, कहां और कैसे देख सकते हैं भारत-साउथ अफ्रीका टी20 सीरीज, देखें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

IND vs SA 1st T20 Live Streaming: फ्री में कब, कहां और कैसे देख सकते हैं भारत-साउथ अफ्रीका टी20 सीरीज, देखें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
सैफ अली खान पर हमला, परेश रावल हेरा फेरी 3 से बाहर...ये हैं 2025 की 5 सबसे बड़ी बॉलीवुड Controversy

सैफ अली खान पर हमला, परेश रावल हेरा फेरी 3 से बाहर...ये हैं 2025 की 5 सबसे बड़ी बॉलीवुड Controversy

Magh Mela 2026: कब तक चलेगा माघ मेला, जानें शाही स्नान की तारीखों से लेकर इसकी शुरुआत और आखिरी दिन

कब तक चलेगा माघ मेला, जानें शाही स्नान की तारीखों से लेकर इसकी शुरुआत और आखिरी दिन

लड़कियों के लिए खजाने से कम नहीं है ये मार्केट, 300 रुपये में जैकेट, स्वेटर-हुडी के रेट जानकर रह जाएंगे हैरान

लड़कियों के लिए खजाने से कम नहीं है ये मार्केट, 300 रुपये में जैकेट, स्वेटर-हुडी के रेट जानकर रह जाएंगे हैरान

Homeभारत

भारत

महाराष्ट्र ने खेती में रचा इतिहास, 30 दिन में 45,911 सोलर पंप लगाकर बनाया गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड

Solar Irrigation System: महाराष्ट्र ने कृषि क्षेत्र में ऐसा इतिहास रचा है, जिसे पूरे विश्व में सराहा जा रहा है. राज्य ने केवल 30 दिनों में 45,911 सोलर कृषि पंप इंस्टॉल कर गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. यह उपलब्धि भारत ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर टिकाऊ और आधुनिक कृषि का नया मानक बनी है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Dec 08, 2025, 03:05 PM IST

महाराष्ट्र ने खेती में रचा इतिहास, 30 दिन में 45,911 सोलर पंप लगाकर बनाया गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड

Maharashtra creates history in agriculture

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

‘मागेल त्याला सौर कृषीपंप’ योजना के तहत महाराष्ट्र में हर 56 सेकंड में एक सोलर पंप इंस्टॉल हुए और किसानों को पानी मिला और वह भी ज़ीरो बिजली बिल पर. ये सिंचाई में क्रांति का नया कदम है. ये योजना तकनीक और इच्छाशक्ति से किसानों की ज़िंदगी बदल रही है.

हर 56 सेकंड में एक पंप: MSEDCL की बड़ी उपलब्धि

यह रिकॉर्ड महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक लोकेश चंद्रा के नेतृत्व में संभव हो सका. कंपनी ने आवेदन से लेकर इंस्टॉलेशन तक की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन और तेज़ बनाया.

  • ऑनलाइन आवेदन
  • त्वरित भुगतान
  • डिजिटल सत्यापन
  • तेज़ इंस्टॉलेशन

इन्हीं सुधारों का परिणाम है कि सिर्फ 30 दिनों में हजारों सोलर पंप बिना किसी देरी के लगा दिए गए.

देश के 50% सोलर पंप अकेले महाराष्ट्र में

राज्य में अभी तक कुल 7.33 लाख सोलर पंप लगाए जा चुके हैं, और लक्ष्य है 10.45 लाख पंप लगाने का.ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत में लगे कुल सोलर पंपों में से आधे पंप महाराष्ट्र में हैं, जो इस योजना की सफलता को साफ दिखाता है.

किसानों की जिंदगी में आया बदलाव

सोलर पंप लगने से किसानों को कई फायदे मिल रहे हैं:

  1. दिन में सिंचाई की सुविधा
  2. बिजली कटौती से मुक्ति
  3. ज़ीरो बिजली बिल
  4. कम लागत में सतत सिंचाई
  5. सूखे और दूरदराज़ क्षेत्रों में भी पानी उपलब्ध
  6. जल संरक्षण और सतत खेती को बढ़ावा

छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह तकनीक किसी वरदान से कम नहीं है.

किसानों की 1,257 करोड़ की सालाना बचत

सोलर पंपों की वजह से किसान हर साल 1,257 करोड़ रुपये तक बचत कर रहे हैं.
यह योजना पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और समाज तीनों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
सैफ अली खान पर हमला, परेश रावल हेरा फेरी 3 से बाहर...ये हैं 2025 की 5 सबसे बड़ी बॉलीवुड Controversy
सैफ अली खान पर हमला, परेश रावल हेरा फेरी 3 से बाहर...ये हैं 2025 की 5 सबसे बड़ी बॉलीवुड Controversy
Magh Mela 2026: कब तक चलेगा माघ मेला, जानें शाही स्नान की तारीखों से लेकर इसकी शुरुआत और आखिरी दिन
कब तक चलेगा माघ मेला, जानें शाही स्नान की तारीखों से लेकर इसकी शुरुआत और आखिरी दिन
लड़कियों के लिए खजाने से कम नहीं है ये मार्केट, 300 रुपये में जैकेट, स्वेटर-हुडी के रेट जानकर रह जाएंगे हैरान
लड़कियों के लिए खजाने से कम नहीं है ये मार्केट, 300 रुपये में जैकेट, स्वेटर-हुडी के रेट जानकर रह जाएंगे हैरान
Gaurav Khanna Net Worth: कितने अमीर हैं Big Boss 19 के विनर गौरव खन्ना, एक दिन के मिलते थे 2.5 लाख रुपये
Gaurav Khanna Net Worth: कितने अमीर हैं Big Boss 19 के विनर गौरव खन्ना, एक दिन के मिलते थे 2.5 लाख रुपये
Skin Care का खतरनाक ट्रेंड! क्या वाकई पीरियड ब्लड लगाने से आता है चेहरे पर ग्लो? जानें डॉक्टरों का क्या है कहना
Skin Care का खतरनाक ट्रेंड! क्या वाकई पीरियड ब्लड लगाने से आता है चेहरे पर ग्लो? जानें डॉक्टरों का क्या है कहना
MORE
Advertisement
धर्म
Zodiac Signs: इन 4 राशियों की लड़कियां अपने पति से करती हैं बेहद प्यार, बनाती हैं 'रोमियो और जूलियट' जैसा रिश्ता
इन 4 राशियों की लड़कियां अपने पति से करती हैं बेहद प्यार, बनाती हैं 'रोमियो और जूलियट' जैसा रिश्ता
इस मंदिर को 'नरक का दरवाजा' कहा जाता है, जो भी इसमें गया वो ज़िंदा वापस नहीं लौटा 
इस मंदिर को 'नरक का दरवाजा' कहा जाता है, जो भी इसमें गया वो ज़िंदा वापस नहीं लौटा
Rashifal 06 December 2025: कन्या और वृश्चिक वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कन्या और वृश्चिक वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Zodiac signs: बहुत ही खतरनाक होते हैं इन 4 राशियों के लोग, बाहर से अच्छे होने का करते हैं दिखावा
Zodiac signs: बहुत ही खतरनाक होते हैं इन 4 राशियों के लोग, बाहर से अच्छे होने का करते हैं दिखावा
Shani Ke Upay: शनि की ढैय्या या साढ़ेसाती से हैं परेशान तो 7 शनिवार व्रत के साथ करें ये उपाय, दूर हो जाएंगी सभी समस्याएं
शनि की ढैय्या या साढ़ेसाती से हैं परेशान तो 7 शनिवार व्रत के साथ करें ये उपाय, दूर हो जाएंगी सभी समस्याएं
MORE
Advertisement