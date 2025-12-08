महाराष्ट्र ने खेती में रचा इतिहास, 30 दिन में 45,911 सोलर पंप लगाकर बनाया गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड

Solar Irrigation System: महाराष्ट्र ने कृषि क्षेत्र में ऐसा इतिहास रचा है, जिसे पूरे विश्व में सराहा जा रहा है. राज्य ने केवल 30 दिनों में 45,911 सोलर कृषि पंप इंस्टॉल कर गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. यह उपलब्धि भारत ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर टिकाऊ और आधुनिक कृषि का नया मानक बनी है.

‘मागेल त्याला सौर कृषीपंप’ योजना के तहत महाराष्ट्र में हर 56 सेकंड में एक सोलर पंप इंस्टॉल हुए और किसानों को पानी मिला और वह भी ज़ीरो बिजली बिल पर. ये सिंचाई में क्रांति का नया कदम है. ये योजना तकनीक और इच्छाशक्ति से किसानों की ज़िंदगी बदल रही है.

हर 56 सेकंड में एक पंप: MSEDCL की बड़ी उपलब्धि

यह रिकॉर्ड महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक लोकेश चंद्रा के नेतृत्व में संभव हो सका. कंपनी ने आवेदन से लेकर इंस्टॉलेशन तक की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन और तेज़ बनाया.

ऑनलाइन आवेदन

त्वरित भुगतान

डिजिटल सत्यापन

तेज़ इंस्टॉलेशन

इन्हीं सुधारों का परिणाम है कि सिर्फ 30 दिनों में हजारों सोलर पंप बिना किसी देरी के लगा दिए गए.

महाराष्ट्र में ‘मागेल त्याला सौर कृषीपंप’ योजना के तहत कृषि क्षेत्र में तेजी से सोलर पंप लगाए जा रहे हैं। एक महीने के अंदर 45,911 सोलर पंप लगाए गए, यानी हर 56 सेकंड में एक नया पंप इंस्टॉल किया गया। इस उपलब्धि के लिए महाराष्ट्र को गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल चुका है। pic.twitter.com/02nQS3vTVw December 8, 2025

देश के 50% सोलर पंप अकेले महाराष्ट्र में

राज्य में अभी तक कुल 7.33 लाख सोलर पंप लगाए जा चुके हैं, और लक्ष्य है 10.45 लाख पंप लगाने का.ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत में लगे कुल सोलर पंपों में से आधे पंप महाराष्ट्र में हैं, जो इस योजना की सफलता को साफ दिखाता है.

किसानों की जिंदगी में आया बदलाव

सोलर पंप लगने से किसानों को कई फायदे मिल रहे हैं:

दिन में सिंचाई की सुविधा बिजली कटौती से मुक्ति ज़ीरो बिजली बिल कम लागत में सतत सिंचाई सूखे और दूरदराज़ क्षेत्रों में भी पानी उपलब्ध जल संरक्षण और सतत खेती को बढ़ावा

छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह तकनीक किसी वरदान से कम नहीं है.

किसानों की 1,257 करोड़ की सालाना बचत

सोलर पंपों की वजह से किसान हर साल 1,257 करोड़ रुपये तक बचत कर रहे हैं.

यह योजना पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और समाज तीनों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से