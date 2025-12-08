महाराष्ट्र ने खेती में रचा इतिहास, 30 दिन में 45,911 सोलर पंप लगाकर बनाया गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड

राज्यसभा में नागरिक नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा, इंडिगो में सिस्टम की खामी से परेशानी, संकट के लिए कंपनी खुद जिम्मेदार | बिहार- दानापुर में दर्दनाक सड़क हादसा, बेकाबू कार ने कई लोगों को कुचला, हादसे में एक की मौत, कई लोग घायल | अमेरिका के डिफेंस पॉलिसी बिल में भारत की चर्चा, Quad के जरिए जुड़ाव बढ़ाने का प्रस्ताव
Solar Irrigation System: महाराष्ट्र ने कृषि क्षेत्र में ऐसा इतिहास रचा है, जिसे पूरे विश्व में सराहा जा रहा है. राज्य ने केवल 30 दिनों में 45,911 सोलर कृषि पंप इंस्टॉल कर गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. यह उपलब्धि भारत ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर टिकाऊ और आधुनिक कृषि का नया मानक बनी है.
‘मागेल त्याला सौर कृषीपंप’ योजना के तहत महाराष्ट्र में हर 56 सेकंड में एक सोलर पंप इंस्टॉल हुए और किसानों को पानी मिला और वह भी ज़ीरो बिजली बिल पर. ये सिंचाई में क्रांति का नया कदम है. ये योजना तकनीक और इच्छाशक्ति से किसानों की ज़िंदगी बदल रही है.
हर 56 सेकंड में एक पंप: MSEDCL की बड़ी उपलब्धि
यह रिकॉर्ड महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक लोकेश चंद्रा के नेतृत्व में संभव हो सका. कंपनी ने आवेदन से लेकर इंस्टॉलेशन तक की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन और तेज़ बनाया.
इन्हीं सुधारों का परिणाम है कि सिर्फ 30 दिनों में हजारों सोलर पंप बिना किसी देरी के लगा दिए गए.
देश के 50% सोलर पंप अकेले महाराष्ट्र में
राज्य में अभी तक कुल 7.33 लाख सोलर पंप लगाए जा चुके हैं, और लक्ष्य है 10.45 लाख पंप लगाने का.ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत में लगे कुल सोलर पंपों में से आधे पंप महाराष्ट्र में हैं, जो इस योजना की सफलता को साफ दिखाता है.
किसानों की जिंदगी में आया बदलाव
सोलर पंप लगने से किसानों को कई फायदे मिल रहे हैं:
छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह तकनीक किसी वरदान से कम नहीं है.
किसानों की 1,257 करोड़ की सालाना बचत
सोलर पंपों की वजह से किसान हर साल 1,257 करोड़ रुपये तक बचत कर रहे हैं.
यह योजना पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और समाज तीनों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है.
