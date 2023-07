Maharashtra Bus Accident: अमरनाथ यात्रियों की बस दूसरी बस से टकराई, 6 की मौत, 25 घायल

डीएनए हिंदी: Maharashtra News- महाराष्ट्र से अमरनाथ यात्रा पर जम्मू-कश्मीर जा रहे श्रद्धालुओं की बस का एक्सीडेंट हो गया है. बुल्ढाना जिले में इस बस की टक्कर एक अन्य बस से हो गई, जिससे 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 से ज्यादा लोग गंभीर घायल हुए हैं. दोनों बसों की टक्कर शुक्रवार-शनिवार की दरम्यानी रात में सुबह करीब 2.30 बजे हुआ है. पुलिस के मुताबिक, एक्सीडेंट बुल्ढाणा जिले के मलकापुर कस्बे में एक फ्लाईओवर पर हुआ है. हादसे में मरने वालों में दो महिलाओं भी शामिल हैं. सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 5 की हालत गंभीर बताई गई है.

Maharashtra | Six passengers dead, 21 injured in collision between two buses in Buldana early morning today pic.twitter.com/oDj2I6Mc19

NH-6 पर ट्रक को ओवरटेक करने में हुआ हादसा

PTI ने एक सीनियर पुलिस अधिकारी के हवाले से बताया है कि हादसा रात में तब हुआ, जब अमरनाथ यात्रा के लिए निकली बस हींगोली की तरफ जा रही थी और इसकी टक्कर सामने से आ रही एक अन्य लग्जरी ट्रैवल बस से हो गई. दूसरी बस नासिक जा रही थी. मलकापुर कस्बे में NH-6 के एक फ्लाइओवर पर दोनों बसें आपस में टकरा गईं. पुलिस अधिकारी के मुताबिक, नासिक की तरफ जा रही बस ने फ्लाइओवर पर आगे चल रहे ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन वह सामने से आ रही अमरनाथ यात्रियों की बस से टकरा गई. एक्सीडेंट की सूचना मिलते ही पुलिस और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. क्रेन की मदद से घायलों को बस के अंदर से निकालकर अस्पताल भेजा गया. इस दौरान हाइवे पर जाम लग गया, जो कई घंटे बाद खोला जा सका है.

VIDEO | Five persons, including two women, were killed and 20 others were injured after two private buses collided in the early hours of Saturday in Maharashtra’s Buldhana district.



READ: https://t.co/onLTKdAaKv pic.twitter.com/7e0vr79nIl