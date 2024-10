Maharashtra Assembly Elections 2024: महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है. राज्य में 20 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होगा, जबकि 23 नवंबर को मतगणना कराई जाएगी. चुनाव आयोग के तारीखों की घोषणा करते ही राज्य का सियासी पारा भी चरम पर पहुंच गया है. फिलहाल सत्ता में मौजूद भाजपा, शिवसेना (शिंदे) और एनसीपी (अजित पवार) के महायुति गठबंधन (Mahayuti Alliance) ने एक बार फिर साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है. इस बार गठबंधन की तरफ से एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं, जबकि भाजपा से पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) और एनसीपी से अजीत पवार (Ajit Pawar) डिप्टी सीएम के तौर पर मौजूद हैं. इस बार यदि विधानसभा चुनाव (Maharashtra Vidhan Sabha Chunav 2024) में गठबंधन की जीत हुई तो कौन सीएम बनेगा? यह सवाल हर कोई पूछ रहा है. बुधवार को गठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जवाब सामने आ ही गया. चलिए हम बताते हैं कि किसे सीएम फेस बनाए जाने पर मुहर लगी है.

फडणवीस ने दिया इस बात का जवाब

ANI के मुताबिक, महायुति सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी करने के लिए मुंबई में बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सीएम फेस को लेकर सवाल पूछा गया तो इसका जवाब देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया को दिया. उन्होंने कहा,'सत्ताधारी महायुति को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मुख्यमंत्री यहीं बैठा हुआ है. माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ने इस जवाब के जरिये मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के ही फिर से सीएम बनने का इशारा किया है.

शरद पवार को दिया अपना सीएम फेस घोषित करने का चैलेंज

फडणवीस ने शरद पवार को सीएम फेस घोषित करने की चुनौती दी. उन्होंने कहा,'मैं पवार साहब (शरद पवार) को चैलेंज करता हूं कि वे सीएम पोस्ट के लिए अपना उम्मीदवार घोषित करके दिखाएं. महाविकास आघाड़ी (MVA) अपना सीएम फेस घोषित नहीं कर रही है, क्योंकि वे जानते हैं कि चुनावों के बाद उनका मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहा है.'

