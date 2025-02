Mamata Banerjee Controversial Comment: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ को लेकर विपक्षी नेताओं के बोल बिगड़ने का सिलसिला जारी है. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव आदि के बाद अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बोल बिगड़ गए हैं. ममता बनर्जी ने महाकुंभ के दौरान और इसमें जाने के लिए मची भगदड़ की घटनाओं का हवाला देते हुए इसे 'मृत्यु कुंभ' कहा है. ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में कहा,'महाकुंभ अब मृत्यु कुंभ में बदल गया है.' उन्होंने इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) और BJP पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि आप देश को बांटने के लिए धर्म को बेच रहे हैं. हालांकि ममता बनर्जी के बयान का विरोध भी शुरू हो गया है. साधु-संतों ने इस बयान को हिंदू सनातन धर्म पर हमला बताया है.

'VIP का है ये महाकुंभ'

ममता बनर्जी ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है. ममता बनर्जी ने विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा,'यह महाकुंभ अब मृत्युकुंभ में बदल गया है. यह VIP/VVIP का महाकुंभ है. उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन भीड़ में जा रहा आम आदमी मर रहा ह. इतने लोगों की जान चली गई, फिर ये लोग बस प्रचार में लगे हैं. इतना बड़ा आयोजन बता रहे हैं. गरीब सुविधा से वंचित हैं, लेकिन VIPs को खास सुविधाएं मिल रही हैं. आपको ऐसे बड़े आयोजन के लिए पहले योजना बनानी चाहिए थी.' ममता बनर्जी ने कहा,'आप देश को बांटने के लिए धर्म को बेचते हैं.'

'दिल के दौरे से मौत बताकर टाल देंगे आप मुआवजा'

ममता ने योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश सरकार पर मुआवजे से बचने की साजिश रचने का भी आरोप लगाया. उन्होंने सवाल पूछा,'आपने भगदड़ की घटना के बाद कितने आयोग कुंभ भेजे हैं?' ममता ने कहा,'बंगाल के लोगों के शव बिना पोस्टमार्टम के ही भेज दिए गए. फिर मुआवजा ना देना पड़े, इसलिए वे (यूपी वाले) कहेंगे कि लोगों की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी. हमने यहां शवों के पोस्टमार्टम कराए हैं, क्योंकि आपने बिना डेथ सर्टिफिकेट के ही शव भेज दिए. इन लोगों को मुआवजा कैसे मिलेगा?'

Kolkata: On #MahaKumbh2025, West Bengal CM Mamata Banerjee says, "This is 'Mrityu Kumbh'...I respect Maha Kumbh, I respect the holy Ganga Maa. But there is no planning...How many people have been recovered?...For the rich, the VIP, there are systems available to get camps (tents)… pic.twitter.com/6T0SyHAh0e