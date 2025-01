Mahakumbh Mela Fire: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेला 2025 (Mahakubh Mela 2025) में गुरुवार को एक बार फिर भीषण आग लग गई है. आग लगने की घटना नागेश्वर घाट और छतनाग घाट के पास टेंटसिटी के सेक्टर-22 में लगी है. झूंसी की तरफ एक प्राइवेट कंपनी द्वारा लगाई गई वैदिक टेंट सिटी में अचानक लगी आग तेजी से फैल गई, जिससे मिनटों के अंदर ही दर्जनों टेंट जलकर राख हो गए हैं. बताया जा रहा है कि आग लगने पर हंगामा मचते ही सभी लोग टेंटों के अंदर से बाहर निकल आए, जिससे कोई घायल नहीं हुआ है. फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर सूचना मिलते ही पहुंच गईं और आग को काबू कर लिया है. आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चला है.

क्या बताया है फायर ब्रिगेड अधिकारियों ने

फायर ब्रिगेड अफसर प्रमोद शर्मा ने ANI से कहा,'हमें छतनाग घाट पुलिस स्टेशन इलाके में करीब 15 टेंट में आग लगने की सूचना मिली थी. हमने तत्काल एक्शन लेते हुए मौके पर पहुंचकर आग को बुझाना शुरू कर दिया. पूरी आग बुझाई जा चुकी है और हालात काबू में हैं. SDM ने बताया है कि ये सभी टेंट अवैध तरीके से यहां पर लगाए गए थे. इस दुर्घटना में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं मिली है.'

