Mahakumbh Stampede: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेले के दौरान मची भगदड़ के करीब 19 घंटे बाद प्रशासन ने आखिरकार श्रद्धालुओं के मरने की ऑफिशियल पुष्टि कर दी है. भगदड़ के दौरान 30 लोगों की मौत हुई है, जबकि 60 लोगों को कुंभ एरिया के सेक्टर-2 में बने अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. डीआईजी कुंभ व मेला वैभव कृष्ण ने मंगलवार देर रात 1-2 बजे के बीच हुई घटना को लेकर बुधवार शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बताई है. उन्होंने घटना का कारण भारी भीड़ के कारण बैरिकेड्स पर बना दबाव बताया, जिससे बैरिकेड्स टूट गई और श्रद्धालुओं में खौफ फैलने से भगदड़ मच गई. इसी भगदड़ में भीड़ के पैरों नीचे कुचलकर 90 लोग घायल हुए, जिनमें से 30 की अस्पताल में मौत हो गई है. मृतकों में अब तक 25 की पहचान हो सकी है, जबकि 5 लोगों की शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है.

ब्रह्म मुहूर्त स्नान के लिए घाट पर ही सो रहे लोग कुचले गए

डीआईजी महाकुंभ ने कहा,'अखाड़ा मार्ग पर स्नान करने के लिए भारी भीड़ जुटी हुई थी. बैरिकेड्स टूटने पर मची भगदड़ में भीड़ उन श्रद्धालुओं को कुचलते हुए निकल गई, जो दूसरी साइड में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए जमीन पर लेटकर इंतजार कर रहे थे. उन्होंने सोशल मीडिया पर चल रही उन भ्रामक खबरों का भी खंडन किया, जिनमें स्नान के लिए घाट पर वीआईपी प्रोटोकॉल लागू होने के कारण हादसा होने का दावा किया जा रहा है. कुंभ मेला प्रशासन ने स्पष्ट कहा कि महाकुंभ मेले में मौनी अमावस्या के दिन किसी भी तरह का कोई प्रोटोकॉल जारी नहीं किया गया था.

#WATCH | Prayagraj, UP: DIG Mahakumbh, Vaibhav Krishna says "Before Brahma Muhurta, between 1 am to 2 am, a huge crowd gathered on the Akhara Marg. Due to this crowd, the barricades on the other side broke and the crowd ran over the devotees waiting to take a holy dip of Brahma… pic.twitter.com/ZL6KlmMf9k