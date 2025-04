Shocking Video: मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में एक कलयुगी बहू का ससुराल में दिखाया गया 'तांडव' सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. बहू ने अपनी सास के वृद्धाश्रम जाने से इंकार करने पर उसकी निर्दयता से पिटाई की. सास को घर में घसीटते हुए ले गई और फर्श पर पटक दिया, जिससे सास के सिर में गंभीर चोट आई है. महिला के पति ने अपनी मां का बचाव करने की कोशिश की तो उसने अपने मायके में फोन करके परिजनों को बुलाने के बाद उसकी भी जमकर पिटाई की है. यह खौफनाक घटना (MP Horror) वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जो सोशल मीडिया पर अपलोड होने के बाद बेहद वायरल (Madhya Pradesh Viral Video) हो गई है.

ससुराल में मचाया तांडव

ग्वालियर में हुई इस घटना में घायल महिला का नाम सरला बत्रा (70 वर्ष) है, जो आदर्श कॉलोनी में अपने बेटे विशाल, बहू नीलिमा और अपने पोतों के साथ रह रही है. सरला का आरोप है कि बहू परिवार की पूरी संपत्ति पर कब्जा करना चाहती है और उसे वृद्धाश्रम भेजना चाहती है. इसी कारण उसने अपने मायके वालों को बुलाकर उनके और उनके बेटे यानी अपने पति के साथ मारपीट की है. उनका यह भी आरोप है कि बहू ने अपने मायके में फोन करके और लोग भी बुलाए और उसके बाद फिर से मारपीट की गई है.

क्या हुआ था घटना के दिन

IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, सरला बत्रा ने बताया कि उसकी बहू ने घर की मामूली सी बात को लेकर उनके साथ गाली-गलौच शुरू कर दी. जब उसके बेटे ने अपनी मां के साथ ऐसे बदतमीजी करने से अपनी पत्नी को रोकना चाहा तो नीलिमा ने अपने घर पर फोन कर दिया. इसे बाद उसके पिता और भाई भी वहां पहुंच गए. इन सभी ने मिलकर सरला के साथ गालीगलौच की और उनके बेटे विशाल के साथ मारपीट शुरू कर दी. सरला ने अपने बेटे को बचाना चाहा तो नीलिमा ने उन पर हमला कर दिया. नीलिमा ने उन्हें फर्श पर धक्का दिया और लात मारनी शुरू कर दी. इस दौरान उनका सिर दीवार और फर्श से टकराया, जिससे वे घायल हो गईं. नीलिमा उन्हें खींचते हुए ले गई. नीलिमा ने उन्हें शिकायत दर्ज कराने पर जान से मारने की धमकी भी दी.

Gwalior, Madhya Pradesh: An incident occurred in Adarsh Colony, where a video of a daughter-in-law, along with her brother, assaulting her mother-in-law and husband went viral. pic.twitter.com/BmhTQZllPr