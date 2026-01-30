FacebookTwitterYoutubeInstagram
बेंगलुरु-कॉन्फिडेंट ग्रुप के चेयरमैन ने खुदकुशी की, डॉ. सी.जे. रॉय ने आईटी रेड के दौरान खुद को गोली मारकर खुदकुशी की. | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का X पर पोस्ट, वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति से बात की और कहा कि दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई मिले. | पश्चिम बंगाल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, पीयूष पांडेय राज्य के कार्यवाहक DGP बने

मध्य प्रदेश में मजदूरों-कर्मचारियों के लिए राहत की पहल, एक कॉल पर हो रहा है हर समस्या का समाधान

अजित पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार संभालेंगी कमान, बनेंगी महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री

Depression और Mental Health पर खुलकर बोले टेलीग्राम के सीईओ पावेल ड्यूरोव, कहा मोटिवेशन नहीं, एक्शन की जरूरत!

Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के साथ होती हैं 'अलौकिक शक्तियां'! बस पहचानने की है देरी

Budget 2026 से पहले जानिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कितनी मिलती है सैलरी?

पॉपुलर क्रूजर बाइक Yezdi Roadster खरीदने की कर रहे हैं प्लानिंग? जानिए कितनी EMI में ला सकते हैं घर

भारत

MP News: मध्य प्रदेश में मजदूरों-कर्मचारियों के लिए राहत की पहल, एक कॉल पर हो रहा है हर समस्या का समाधान

Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश सरकार के श्रम विभाग ने मजदूरों और कर्मचारियों की समस्याएं जल्दी हल करने के लिए राज्य स्तरीय श्रम कंट्रोल रूम शुरू किया है, जिसका अच्छा असर और बेहतर परिणाम सामने आ रहा है...

Abhay Sharma

Updated : Jan 30, 2026, 09:47 PM IST

Madhya Pradesh Labour Department Provided Toll Free Number (AI Image)

Madhya Pradesh- Worker Complaint Helpline: मध्य प्रदेश सरकार के श्रम विभाग ने मजदूरों और कर्मचारियों की समस्याएं जल्दी हल करने के लिए राज्य स्तरीय श्रम कंट्रोल रूम शुरू किया है, इसका अच्छा असर और बेहतर परिणाम सामने आ रहा है. श्रमिक अपनी शिकायतें टोल-फ्री नंबर 1800 233 8888 पर कॉल करके दर्ज करा सकते हैं. बता दें कि इस टोल-फ्री नंबर पर कॉल करके मजदूर और कर्मचारी, मजदूरी का भुगतान न होना या देर से मिलना, नौकरी से हटाने, निलंबन या सेवा शर्तों से जुड़े विवाद जैसी अन्य शिकायतें दर्ज करा सकते हैं. 

शिकायतों का तेजी से हो रहा समाधान

राज्य स्तरीय श्रम कंट्रोल रूम में 30 जनवरी तक कुल 115 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 86 शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है. 29 शिकायतें प्रक्रियाधीन (Pending) हैं. इनके शीघ्र निराकरण के लिए संबंधित जिलों एवं अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं. 

श्रम मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि "श्रम विभाग यह सुनिश्चित कर रहा है कि श्रमिकों की प्रत्येक शिकायत पर संबंधित श्रम कानूनों के अंतर्गत समयबद्ध एवं निष्पक्ष कार्रवाई हो. इसके लिए लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है."

यह भी पढ़ें: Budget 2026: कैसे बनता है देश का बजट? जानिए महीनों चलने वाली उस प्रक्रिया की पूरी कहानी

इन समस्याओं/शिकायतों के लिए कर सकते हैं कॉल

स टोल-फ्री नंबर पर कॉल करके मजदूरी का भुगतान न होना अथवा विलंब से भुगतान, न्यूनतम तम वेतन अधिनियम से संबंधित शिकायतें, सेवा समाप्ति, निलंबन एवं सेवा शर्तों से संबंधित विवाद, कार्य समय, साप्ताहिक अवकाश एवं ओवरटाइम से संबंधित शिकायतें, महिला श्रमिकों, असंगठित क्षेत्र एवं संविदा श्रमिकों से संबंधित मुद्दे आदि की शिकायत या अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं. 

साथ ही आप इसपर श्रम विभाग के अंतर्गत संचालित श्रम कल्याण मंडल, भवन एवं अन्य संन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल इत्यादि से संबंधित मुद्दे तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से संबंधित जानकारी एवं शिकायतें भी कर सकते हैं. 

