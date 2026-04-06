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Madhya Pradesh: पति 40, मैं 19… प्रेमी के साथ रहने की जिद, MP हाई कोर्ट ने भी हक में सुनाया फैसला 

Madhya Pradesh News: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. दरअसल, यहां की ग्वालियर खंडपीठ ने एक हैबियस कॉर्पस याचिका की सुनवाई करते हुए शादीशुदा 19 वर्षीय लड़की की इच्छा को सर्वोपरि मानते हुए उसे अपने प्रेमी के साथ रहने की अनुमति दे दी है.

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Abhay Sharma

Updated : Apr 06, 2026, 05:55 PM IST

Madhya Pradesh: पति 40, मैं 19… प्रेमी के साथ रहने की जिद, MP हाई कोर्ट ने भी हक में सुनाया फैसला 

Madhya Pradesh News (AI Image)

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Madhya Pradesh News: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. दरअसल, यहां की ग्वालियर खंडपीठ ने एक हैबियस कॉर्पस याचिका की सुनवाई करते हुए शादीशुदा 19 वर्षीय लड़की की इच्छा को सर्वोपरि मानते हुए उसे अपने प्रेमी के साथ रहने की अनुमति दे दी है. इसके साथ ही लड़की की सुरक्षा और मार्गदर्शन सुनिश्चित करने के लिए अगले छह माह तक दो महिला पुलिसकर्मियों को ‘शौर्या दीदी’ के रूप में नियुक्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं. बता दें कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस पुष्पेंद्र यादव की युगलपीठ ने यह फैसला सुनाया है.   

क्या है पूरा मामला? 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, महिला ने कोर्ट में बताया कि वह अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती, बल्कि अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती है. कोर्ट ने माना कि महिला बालिग है और अपने फैसले खुद लेने में सक्षम है. बता दें कि यह मामला तब सुर्खियों में आया जब एक व्यक्ति ने Habeas Corpus याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि उसकी 19 साल की पत्नी को उसके प्रेमी ने बंधक बना रखा है. लेकिन, जब यह मामला अदालत पहुंचा तो पूरे केस ने एक बिल्कुल ही अलग मोड़ ले लिया.  

यह भी पढ़ें: Postnatal Care: डिलीवरी के बाद की 40-45 दिन की केयर, आयुर्वेद के अनुसार जानें बच्चे के जन्म के बाद क्या करें, क्या नहीं!

लड़की ने 21 साल बड़े पति के साथ रहने से किया इनकार

लड़की ने जजों के सामने साफ-साफ कहा कि वह अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती, पति उससे दोगुनी उम्र का है (लगभग 40 साल का) और उसका बर्ताव उसके प्रति ठीक नहीं है. साथ ही लड़की ने अपने माता-पिता के पास लौटने से भी मना कर दिया और कहा कि वह अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती है. कोर्ट ने उसे तुरंत अपने साथी के साथ रहने की इजाजत नहीं दी. लड़की को अभी छह महीने के लिए ‘शौर्य दीदी’ योजना के तहत रखा जाएगा, जहां उसकी काउंसलिंग और निगरानी की जाएगी.

शौर्य दीदी योजना क्या है? 

शौर्य दीदी योजना एक विशेष पहल है और इसके तहत किसी महिला को एक महिला पुलिस अधिकारी या किसी जिम्मेदार व्यक्ति को मेंटर (मार्गदर्शक) के रूप में सौंपा जाता है. इस योजना का उद्देश्य उन महिलाओं को सहायता प्रदान करना है, जो कठिन परिस्थितियों जैसे घरेलू विवाद, शोषण या सुरक्षा से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही हैं.    

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