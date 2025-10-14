कोल्ड्रिफ कफ सिरप मौत मामले में एमपी की अदालत में हुआ कुछ ऐसा, दोषी डॉक्टर की बोलती हुई बंद...

मध्य प्रदेश पुलिस ने जिला अदालत को बताया कि गिरफ्तार डॉक्टर प्रवीण सोनी ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप जिसके चलते कई बच्चों की मौत हुई उसे लिखने के लिए कंपनी से 10% कमीशन लिया था.

कोल्ड्रिफ कफ सिरप से हुई मौतों के मामले में गिरफ्तार बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रवीण सोनी संबंध में बड़ी खबर आ रही है. बता दें कि मध्य प्रदेश की एक ज़िला अदालत ने गिरफ्तार डॉक्टर को ज़मानत देने से इनकार कर दिया है. मामले के तहत पुलिस ने अदालत को बताया कि डॉक्टर ने दवा लिखने के लिए दवा कंपनी से 10% कमीशन लेने की बात स्वीकार की थी. पुलिस के अनुसार, डॉ. सोनी और कई अन्य डॉक्टरों ने यह देखने के बाद भी कि इस सिरप का सेवन करने वाले बच्चे गंभीर मूत्र प्रतिधारण और गुर्दे संबंधी जटिलताओं से पीड़ित थे, सिरप लिखना जारी रखा.

जांचकर्ताओं ने अदालत को यह भी बताया कि युवा रोगियों में इसके दुष्प्रभावों के बढ़ते प्रमाण के बावजूद यह सिलसिला जारी रहा.

पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान, डॉक्टर ने दवा के प्रचार के लिए कंपनी से 10% कमीशन लेने की बात कबूल की. ​​अदालत को बताया गया कि कोल्ड्रिफ दिए जाने के बाद कम से कम सात बच्चों की मौत हो गई है, जबकि छह अन्य नागपुर के एक अस्पताल में गुर्दे की विफलता का इलाज करा रहे हैं.

जांच से पता चला कि डॉ. सोनी ने 24 अगस्त से 4 अक्टूबर के बीच पांच साल से कम उम्र के कई बच्चों को यह दवा दी थी, जबकि उन्हें पता था कि यह दवा इतने छोटे बच्चों के लिए अनुशंसित नहीं है.

गाइडलाइन्स की अनदेखी

अदालत ने 8 अक्टूबर के अपने आदेश में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के 2023 के दिशानिर्देशों का हवाला दिया, जिसमें स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई थी कि कोल्ड्रिफ जैसी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन (एफडीसी) दवाएं चार साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दी जानी चाहिए.

इन निर्देशों के बावजूद, अदालत ने पाया कि डॉ. सोनी बच्चों को सिरप लिखते रहे और अपने खिलाफ लगे आरोपों को गंभीर और बेहद चिंताजनक बताया. न्यायाधीश ने कहा कि प्रथम दृष्टया लापरवाही और नैतिक उल्लंघन के सबूत मिले हैं.

डॉक्टर की सफाई में क्या बोलै उसका वकील ?

डॉ. सोनी के वकील ने तर्क दिया कि कोल्ड्रिफ का इस्तेमाल खांसी और सर्दी के लक्षणों के इलाज के लिए 15 साल से ज़्यादा समय से किया जा रहा था, और डॉक्टर को दवा के निर्माण या गुणवत्ता के लिए ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि सोनी ने सद्भावना में सिरप लिखा था, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसमें ज़हरीले पदार्थ हैं.

हालांकि, अदालत ने ज़मानत याचिका खारिज कर दी और कहा कि आरोपों की गंभीरता और बच्चों की मौतों की संख्या को देखते हुए जांच के लिए हिरासत जारी रखना ज़रूरी है.