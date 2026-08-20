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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

क्यों घिर गए हैं राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर? जानें उनकी पढ़ाई-लिखाई, विवादित बयान और इस्तीफे की मांग का पूरा सच

Madan Dilawar Kaun Hain: राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर क्यों घिरे हैं? जानें उनकी शैक्षणिक योग्यता, मीडिया बैन पर दिए गए विवादित बयानों और इस्तीफे की मांग से जुड़ा पूरा सच.

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Pragya Bharti

Updated : Aug 20, 2026, 01:20 PM IST

क्यों घिर गए हैं राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर? जानें उनकी पढ़ाई-लिखाई, विवादित बयान और इस्तीफे की मांग का पूरा सच

Image Credit: AI

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राजस्थान के सरकारी स्कूलों में मीडिया के प्रवेश, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर रोक लगाने वाले एक नए प्रशासनिक आदेश के बाद सियासी गलियारों में भूचाल आ गया है. इस आदेश के सामने आते ही सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं, और विपक्षी दलों के साथ-साथ कई सामाजिक संगठन भी खुलकर विरोध कर रहे हैं. बढ़ते राजनीतिक दबाव के बीच अब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस पूरे विवाद पर अपनी सफाई पेश की है.

क्या है पूरा विवाद और क्यों हो रहा है विरोध?

राज्य के सरकारी स्कूलों में मीडियाकर्मियों के प्रवेश और वीडियो रिकॉर्डिंग की पाबंदियों को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विभिन्न नागरिक मंचों ने सरकार के इस कदम को सीधे तौर पर जमीनी सच्चाइयों को छिपाने और पारदर्शिता पर हमला बताया है. आलोचकों का तर्क है कि इस तरह की जटिल पूर्व-अनुमति शर्तों के कारण स्कूलों की बुनियादी व्यवस्थाओं और कमियों को उजागर करना बेहद मुश्किल हो जाएगा.
बढ़ते विरोध और सोशल मीडिया पर हो रही आलोचना के बीच शिक्षकों और विभिन्न संगठनों की ओर से मंत्री के खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग उठने लगी है. पारा इस हद तक बढ़ चुका है कि आलोचकों द्वारा मंत्री के इस्तीफे की मांग भी जोर-शोर से उठाई जाने लगी है.

मंत्री मदन दिलावर की सफाई

विपक्ष और मीडिया हलकों से घिरे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने स्पष्ट किया है कि सरकार का प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का कोई इरादा नहीं है. उन्होंने कहा कि मीडिया के स्कूलों में जाने पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, बल्कि इसे गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है. 
मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि नाबालिग बच्चों की गरिमा, सुरक्षा और निजता सर्वोपरि है. किसी भी बाहरी व्यक्ति या मीडिया प्रतिनिधि को बिना पूर्व सूचना के सीधे कक्षाओं में जाकर बच्चों का साक्षात्कार लेने या वीडियो बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती. फोटो या बयान रिकॉर्ड करने से पहले स्कूल के प्रधानाचार्य या संबंधित अभिभावक की अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है ताकि बच्चों के अधिकारों की रक्षा की जा सके.

कौन हैं मदन दिलावर?

श्री मदन दिलावर का जन्म 11 मई 1959 को हुआ था. वे राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, जो पंचायती राज, स्कूली शिक्षा और संस्कृत शिक्षा विभाग संभाल रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ और अनुभवी नेता मदन दिलावर वर्तमान में कोटा जिले की रामगंजमंडी विधानसभा सीट से विधायक के रूप में जिम्मेदारी निभा रहे हैं. इससे पहले भी वह राजस्थान सरकार में मंत्री रह चुके हैं.

कितने पढ़े-लिखे हैं मदन दिलावर?

राजनीतिक हलकों में अपनी आक्रामक शैली के लिए पहचाने जाने वाले मदन दिलावर की शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा राजस्थान से ही पूरी की है. इसके बाद उन्होंने अपनी तकनीकी दक्षता बढ़ाते हुए बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जोधपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हासिल किया है.

राजनीतिक सफर की शुरुआत

मदन दिलावर का राजनीतिक सफर काफी लंबा और संघर्षपूर्ण रहा है. उन्होंने वर्ष 1978 में एक स्वयंसेवक और आरएसएस कार्यकर्ता के रूप में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी. इसके बाद वह बजरंग दल की कोटा इकाई के अध्यक्ष भी रहे. अपने राजनीतिक करियर में उन्होंने पहली बार 1990 में चुनावी मैदान में कदम रखा. वह बारां जिले की अटरू विधानसभा सीट से चार बार विधायक रह चुके हैं. वर्तमान में वह कोटा जिले की रामगंजमंडी विधानसभा सीट से दूसरी बार विधायक चुने गए हैं और राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

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