FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Horoscope 14 February: राशि के अनुसार कैसा रहेगा आज धन, व्यापार और सेहत का हाल, पढ़ें आज का अपना राशिफल

Horoscope 14 February: राशि के अनुसार कैसा रहेगा आज धन, व्यापार और सेहत का हाल, पढ़ें आज का अपना राशिफल

CM रेखा गुप्ता ने किया ‘दिल्ली खेल महाकुंभ’ का आगाज, बोलीं दिल्ली के युवाओं के सपनों को नई उड़ान देगा ये आयोजन

CM रेखा गुप्ता ने किया ‘दिल्ली खेल महाकुंभ’ का आगाज, बोलीं दिल्ली के युवाओं के सपनों को नई उड़ान देगा ये आयोजन

लखनऊ में काल बनी SUV, 12वीं के छात्र ने 5 लोगों को कुचला, 6 साल के बच्चे की मौके पर मौत

लखनऊ में काल बनी SUV, 12वीं के छात्र ने 5 लोगों को कुचला, 6 साल के बच्चे की मौके पर मौत

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Karmic Relationships: किस इंसान से आपका कैसा है 'कर्म बंधन'? इन 7 संकेतों से चल जाएगा पता 

Karmic Relationships: किस इंसान से आपका कैसा है 'कर्म बंधन'? इन 7 संकेतों से चल जाएगा पता

T20 वर्ल्ड कप इतिहास के रिकॉर्डतोड़ 5 सबसे लंबे छक्के, हार्दिक-दुबे भी शामिल, देखें लिस्ट में कौन है नंबर-1

T20 वर्ल्ड कप इतिहास के रिकॉर्डतोड़ 5 सबसे लंबे छक्के, हार्दिक-दुबे भी शामिल, देखें लिस्ट में कौन है नंबर-1

Attention Span: बार-बार भटकता है ध्यान? कैसे पहचाने 'फोकस टाइम' ठीक है या नहीं 

Attention Span: बार-बार भटकता है ध्यान? कैसे पहचाने 'फोकस टाइम' ठीक है या नहीं

Homeभारत

भारत

लखनऊ में काल बनी SUV, 12वीं के छात्र ने 5 लोगों को कुचला, 6 साल के बच्चे की मौके पर मौत

लखनऊ के बंथरा इलाके में अपनी कार से छह लोगों को कुचलने के आरोप में पुलिस ने 12वीं क्लास के स्टूडेंट गौरव सिंह को गिरफ्तार किया है. घटना का जो CCTV फुटेज सामने आया है, यदि उसे देखें तो मिलता है कि आरोपी तेज स्पीड में गाड़ी चला रहा था.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Feb 13, 2026, 10:43 PM IST

लखनऊ में काल बनी SUV, 12वीं के छात्र ने 5 लोगों को कुचला, 6 साल के बच्चे की मौके पर मौत
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

करीब 10 करोड़ की इटैलियन लग्ज़री स्पोर्ट्स कार रेवुएल्टो से  राहगीरों के अलावा अन्य गाड़ियों से टकराने के चलते गिरफ्तार हुए कानपुर के तंबाकू टाइकून केके मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा की ज़मानत अभी सुर्खियों में ही थी कि, इस बीच यूपी की राजधानी लखनऊ में एक स्टूडेंट द्वारा हिट एंड रन का दिल को दहलाकर रख देने वाला मामले ने लोगों की बेचैनी बढ़ा दी है. बात दें कि लखनऊ के बंथरा इलाके में अपनी कार से छह लोगों को कुचलने के आरोप में पुलिस ने 12वीं क्लास के स्टूडेंट गौरव सिंह को गिरफ्तार किया है. घटना का जो CCTV फुटेज सामने आया है, यदि उसे देखें तो मिलता है कि आरोपी तेज स्पीड में गाड़ी चला रहा था.

मामले की जांच में जुटी पुलिस कि मानें तो गौरव एक फेयरवेल पार्टी से लौट रहा था और एक्सीडेंट के समय उसकी गर्लफ्रेंड भी कार में थी. पुलिस के मुताबिक अपनी दादी के साथ बाजार गए छह साल के लड़के दीक्षांत की कार से कुचलकर मौके पर ही मौत हो गई. पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज स्थानीय अस्पतालों में चल रहा है.

मृत बच्चा उन्नाव का रहने वाला था और लखनऊ में अपनी मां साधना के साथ रह रहा था. वह केंद्रीय विद्यालय का स्टूडेंट था. यह एक्सीडेंट गुरुवार शाम करीब 7 बजे बंथरा इलाके में कानपुर रोड पर हनुमान मंदिर के पास हुआ जिसका CCTV फुटेज शुक्रवार को सामने आया.

हादसे को लेकर जो चश्मदीदों ने बताया वो भी कम करने वाला नहीं है.  बताया गया कि एक्सीडेंट के बाद जैसे ही कार रुकी, लड़की गाड़ी से बाहर निकल गई, जबकि स्टूडेंट कार में बैठकर मौके से भाग गया. सूचना मिलने के बाद लड़के की मां अस्पताल पहुंची और अपने बेटे का शव देखकर रो पड़ी.

ACP कृष्णा नगर रजनीश वर्मा ने कहा कि पुलिस ने कार का पता लगाकर गौरव सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. घटना में इस्तेमाल की गई डिज़ायर कार ज़ब्त कर ली गई है. अधिकारी ने कहा कि कार लापरवाही से चलाई जा रही थी और कंट्रोल से बाहर हो गई. गौरव अवध कॉलेजिएट का 12वीं क्लास का स्टूडेंट है और उसकी उम्र 21 साल है.

DCP साउथ निपुण अग्रवाल ने कहा कि एक्सीडेंट के समय आरोपी अपनी क्लासमेट के साथ था. एक्सीडेंट के बाद वह मौके पर उतर गई और लोकल लोगों ने उसे कुछ देर के लिए पकड़ लिया, फिर पुलिस को सौंप दिया.

RTO संजय तिवारी ने कहा कि आरोपी का ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है. लाइसेंस रिकॉर्ड के मुताबिक, गौरव सिंह का जन्म 21 जनवरी, 2005 को हुआ था और उसका परमानेंट लाइसेंस 13 फरवरी, 2024 को जारी किया गया था. लाइसेंस अब छह महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है. पुलिस ने कहा कि कानून की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच चल रही है.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Karmic Relationships: किस इंसान से आपका कैसा है 'कर्म बंधन'? इन 7 संकेतों से चल जाएगा पता 
Karmic Relationships: किस इंसान से आपका कैसा है 'कर्म बंधन'? इन 7 संकेतों से चल जाएगा पता
T20 वर्ल्ड कप इतिहास के रिकॉर्डतोड़ 5 सबसे लंबे छक्के, हार्दिक-दुबे भी शामिल, देखें लिस्ट में कौन है नंबर-1
T20 वर्ल्ड कप इतिहास के रिकॉर्डतोड़ 5 सबसे लंबे छक्के, हार्दिक-दुबे भी शामिल, देखें लिस्ट में कौन है नंबर-1
Attention Span: बार-बार भटकता है ध्यान? कैसे पहचाने 'फोकस टाइम' ठीक है या नहीं 
Attention Span: बार-बार भटकता है ध्यान? कैसे पहचाने 'फोकस टाइम' ठीक है या नहीं
India AI Impact Summit 2026 क्या है? जहां जुटेंगे टेक जगत के दिग्गज, जानिए क्यों खास है यह मेगा इवेंट
India AI Impact Summit 2026 क्या है? जहां जुटेंगे टेक जगत के दिग्गज, जानिए क्यों खास है यह मेगा इवेंट
Friday OTT Release: ओटीटी पर दिखेगा शैतानी साया! 'द कॉन्ज्यूरिंग: लास्ट राइट्स' से 'कोहरा 2' के सस्पेंस तक, आज रिलीज हुईं ये 8 फिल्में
Friday OTT Release: ओटीटी पर दिखेगा शैतानी साया! 'द कॉन्ज्यूरिंग: लास्ट राइट्स' से 'कोहरा 2' के सस्पेंस तक, आज रिलीज हुईं ये 8 फिल्में
MORE
Advertisement
धर्म
खेल और संस्कृति का संगम, 'Sanatan Premier League' को मिल रहा जबरदस्त प्यार, देश के इन 8 शहरों में हो रहे ट्रायल्स
खेल और संस्कृति का संगम, 'Sanatan Premier League' को मिल रहा जबरदस्त प्यार, देश के इन 8 शहरों में हो रहे ट्रायल्स
Numerology: निडर, साहसी और रहस्यमयी... इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां मानी जाती हैं मां काली का अंश 
Numerology: निडर, साहसी और रहस्यमयी... इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां मानी जाती हैं मां काली का अंश
Horoscope 12 February: राशि के अनुसार जानें कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन, यहां पढ़ें गुरुवार का राशिफल
Horoscope 12 February: राशि के अनुसार जानें कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन, यहां पढ़ें गुरुवार का राशिफल
Numerology: पति का ‘राजयोग’ मजबूत बनाती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, इन्हीं के हाथ में होती है आपकी किस्मत की चाबी!
पति का ‘राजयोग’ मजबूत बनाती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, इन्हीं के हाथ में होती है आपकी किस्मत की चाबी!
Ramadan 2026: रमज़ान का चांद कब दिखेगा? पहला रोज़ा और ईद की संभावित तारीख जानिए
रमज़ान का चांद कब दिखेगा? पहला रोज़ा और ईद की संभावित तारीख जानिए
MORE
Advertisement