लखनऊ में काल बनी SUV, 12वीं के छात्र ने 5 लोगों को कुचला, 6 साल के बच्चे की मौके पर मौत

करीब 10 करोड़ की इटैलियन लग्ज़री स्पोर्ट्स कार रेवुएल्टो से राहगीरों के अलावा अन्य गाड़ियों से टकराने के चलते गिरफ्तार हुए कानपुर के तंबाकू टाइकून केके मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा की ज़मानत अभी सुर्खियों में ही थी कि, इस बीच यूपी की राजधानी लखनऊ में एक स्टूडेंट द्वारा हिट एंड रन का दिल को दहलाकर रख देने वाला मामले ने लोगों की बेचैनी बढ़ा दी है. बात दें कि लखनऊ के बंथरा इलाके में अपनी कार से छह लोगों को कुचलने के आरोप में पुलिस ने 12वीं क्लास के स्टूडेंट गौरव सिंह को गिरफ्तार किया है. घटना का जो CCTV फुटेज सामने आया है, यदि उसे देखें तो मिलता है कि आरोपी तेज स्पीड में गाड़ी चला रहा था.

मामले की जांच में जुटी पुलिस कि मानें तो गौरव एक फेयरवेल पार्टी से लौट रहा था और एक्सीडेंट के समय उसकी गर्लफ्रेंड भी कार में थी. पुलिस के मुताबिक अपनी दादी के साथ बाजार गए छह साल के लड़के दीक्षांत की कार से कुचलकर मौके पर ही मौत हो गई. पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज स्थानीय अस्पतालों में चल रहा है.

मृत बच्चा उन्नाव का रहने वाला था और लखनऊ में अपनी मां साधना के साथ रह रहा था. वह केंद्रीय विद्यालय का स्टूडेंट था. यह एक्सीडेंट गुरुवार शाम करीब 7 बजे बंथरा इलाके में कानपुर रोड पर हनुमान मंदिर के पास हुआ जिसका CCTV फुटेज शुक्रवार को सामने आया.

हादसे को लेकर जो चश्मदीदों ने बताया वो भी कम करने वाला नहीं है. बताया गया कि एक्सीडेंट के बाद जैसे ही कार रुकी, लड़की गाड़ी से बाहर निकल गई, जबकि स्टूडेंट कार में बैठकर मौके से भाग गया. सूचना मिलने के बाद लड़के की मां अस्पताल पहुंची और अपने बेटे का शव देखकर रो पड़ी.

ACP कृष्णा नगर रजनीश वर्मा ने कहा कि पुलिस ने कार का पता लगाकर गौरव सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. घटना में इस्तेमाल की गई डिज़ायर कार ज़ब्त कर ली गई है. अधिकारी ने कहा कि कार लापरवाही से चलाई जा रही थी और कंट्रोल से बाहर हो गई. गौरव अवध कॉलेजिएट का 12वीं क्लास का स्टूडेंट है और उसकी उम्र 21 साल है.

DCP साउथ निपुण अग्रवाल ने कहा कि एक्सीडेंट के समय आरोपी अपनी क्लासमेट के साथ था. एक्सीडेंट के बाद वह मौके पर उतर गई और लोकल लोगों ने उसे कुछ देर के लिए पकड़ लिया, फिर पुलिस को सौंप दिया.

RTO संजय तिवारी ने कहा कि आरोपी का ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है. लाइसेंस रिकॉर्ड के मुताबिक, गौरव सिंह का जन्म 21 जनवरी, 2005 को हुआ था और उसका परमानेंट लाइसेंस 13 फरवरी, 2024 को जारी किया गया था. लाइसेंस अब छह महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है. पुलिस ने कहा कि कानून की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच चल रही है.