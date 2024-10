West Bengal Viral Video: पश्चिम बंगाल में तीन कर्मचारियों की जान करीब 85 मिनट तक हवा में 110 मीटर की ऊंचाई पर अटकी रही. यह घटना फरक्का में NTPC के प्लांट में हुई, जब चिमनी की लिफ्ट अचानक खराब हो गई. शुक्रवार शाम करीब 3.30 बजे हुई इस घटना के बाद प्लांट में अफरातफरी मच गई. तीनों कर्मचारियों की जान बचाने के लिए कवायद शुरू कर दी गई. फायर ब्रिगेड की टीम को मौके पर बुला लिया गया. बाद में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के फायर विंग के जवानों ने विशेष उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए 85 मिनट की मशक्कत के बाद तीनों कर्मचारियों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया. इस रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है, जिसके बाद CISF जवानों की बेहद तारीफ की जा रही है.

क्या था पूरा मामला

फरक्का के NTPC प्लांट की चिमनी में 3 कर्मचारी करीब 110 मीटर की ऊंचाई तक जांच के लिए गए थे. तभी लिफ्ट खराब हो गई और तीनों कर्मचारी वहीं फंस गए. तीनों कर्मचारियों के फंसने पर हंगामा मच गया. फायर ब्रिगेड टीम को मौके पर बुला लिया गया, लेकिन उनके पास इतनी ऊंचाई तक रेस्क्यू करने के लिए आवश्यक साधन नहीं थे. इसके बाद CISF के फायर विंग कंट्रोल रूम में कॉल करके घटना की जानकारी दी गई.

रस्सियों और स्पेशल उपकरणों से किया CISF ने रेस्क्यू

तीन कर्मचारियों के चिमनी की लिफ्ट में फंसने की सूचना मिलते ही CISF की फायर विंग के जवान खास उपकरण लेकर मौके पर पहुंच गए. उन्होंने मौके पर हालात को देखकर खास रस्सियों और स्पेशल रेस्क्यू इक्विपमेंट की मदद से तीनों कर्मचारियों तक पहुंचने की कोशिश की. करीब 85 मिनट तक CISF टीम तीनों कर्मचारियों को नीचे उतारने की कोशिश करती रही. आखिरकार उन्हें तीनों कर्मचारियों को सकुशल नीचे उतारने में सफलता मिल गई. बेहद खौफजदा दिख रहे कर्मचारियों को प्राथमिक उपचार देकर घर भेज दिया गया है.

#CISF Fire Wing personnel of NTPC Farakka (WB) rescued 03 persons trapped in a malfunctioned lift, 110 meters above ground at a chimney. Using specialized equipment, all were safely extricated. NTPC Mgmt lauded the CISF team's swift response & expertise.@HMOIndia @ntpclimited pic.twitter.com/pt7wDH5GKw