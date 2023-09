Kupwara Encounter: कश्मीर में घुसपैठ कर रहे 2 आतंकी LoC पर ढेर, पाकिस्तानी करेंसी के साथ मिला साजिश का ये सामान

डीएनए हिंदी: Jammu and Kashmir News- कश्मीर घाटी में पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ अभियान में सुरक्षाबलों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. कुपवाड़ा जिले के माछिल सेक्टर में भारतीय सेना (Indian Army) और जम्मू-कश्मीर पुलिस (Jammu Kashmir Police) की संयुक्त टीम ने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर (POK) से घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है. सुरक्षा बलों ने नियंत्रण रेखा (LoC) पर घुसपैठ करते समय दो आतंकियों को ढेर कर दिया है. दोनों आतंकी अपने साथ कई हथियार और भारी मात्रा में गोला-बारूद लेकर आ रहे थे, जिससे माना जा रहा है कि दोनों कश्मीर घाटी में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे.

सुरंग के जरिये कर रहे थे घुसपैठ

पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर से आतंकियों के घुसपैठ करने की कोशिश की सूचना खुफिया एजेंसियों ने इंटरसेप्ट की थी. यह घुसपैठ शनिवार सुबह अंजाम दी जानी थी. खुफिया एजेंसियों से खबर मिलते ही सेना और पुलिस की जॉइंट टीम ने माछिल सेक्टर में निगरानी सख्त कर दी और तलाशी अभियान चालू कर दिया. आतंकियों ने शनिवार सुबह सीमा पर बनाई गई कच्ची सुरंग के रास्ते घाटी में घुसपैठ करने की कोशिश की. इस दौरान सर्च ऑपरेशन चला रहे सुरक्षा बल वहां पहुंच गए. सुरंग में छिपे आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी. सुरक्षाबलों की जवाबी फायरिंग में दोनों आतंकी ढेर हो गए.

क्या बताया है पुलिस ने एनकाउंटर के बारे में

कुपवाड़ा पुलिस ने इस एनकाउंटर की जानकारी एक्स (पहले ट्विटर) पर साझा की है. अपनी पोस्ट में पुलिस ने लिखा, कुपवाड़ा पुलिस की तरफ से उपलब्ध कराए गए एक खुफिया इनपुट के आधार पर, माछिल सेक्टर के कुमकदिया क्षेत्र में सेना और पुलिस द्वारा किए गए एक संयुक्त अभियान में 2 घुसपैठिए आतंकवादी अब तक मार गिराए गए हैं. इलाके में कुछ और आतंकियों के भी छिपे होने की संभावना है. इस कारण ऑपरेशन शनिवार शाम तक भी जारी था. सुरक्षाबल पूरे इलाके की तलाशी ले रहे हैं.

So far, 02 Aks, 4AKMags, 90rds, 01 Pak Pistol, 01 Pouch and Rs. 2100 Pak currency etc has been recovered from encounter site. Search continues. https://t.co/b8hLTv8a45