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Kolkata News: कोलकाता में दर्दनाक हादसा, निर्माणाधीन गोदाम ढहने से 3 की मौत, मलबे में दर्जनों लोगों के दबे होने की आशंका

कोलकाता में दर्दनाक हादसा, निर्माणाधीन गोदाम ढहने से 3 की मौत, मलबे में दर्जनों लोगों के दबे होने की आशंका

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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

Kolkata News: कोलकाता में दर्दनाक हादसा, निर्माणाधीन गोदाम ढहने से 3 की मौत, मलबे में दर्जनों लोगों के दबे होने की आशंका

Kolkata godown collapse: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के तारातला इलाके में एक बड़ा हादसा हो गया, यहां एक निर्माणाधीन गोदाम का शेड भरभराकर ढह गया. बताया जा रहा है कि इस हादसे के वक्त करीब 50 से 60 मजदूर वहां काम कर रहे थे. गोदाम ढहने से 5 की मौत और करीब 50 से 60 लोगों के फंसे होने की आशंका है...

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Abhay Sharma

Updated : Jun 24, 2026, 05:39 PM IST

Kolkata News: कोलकाता में दर्दनाक हादसा, निर्माणाधीन गोदाम ढहने से 3 की मौत, मलबे में दर्जनों लोगों के दबे होने की आशंका

Kolkata godown collapse 

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Kolkata godown collapse: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के तारातला इलाके में दोपहर के करीब 1.30 बजे एक बड़ा हादसा हो गया, यहां एक निर्माणाधीन गोदाम का शेड भरभराकर ढह गया. बताया जा रहा है कि इस हादसे के वक्त करीब 50 से 60 मजदूर वहां काम कर रहे थे. गोदाम ढहने से 5 की मौत हो चुकी है, और करीब 50 से 60 लोगों के फंसे होने की आशंका है. भारतीय सेना बचाव कार्य में जुटी है, मलबे में दबे 13 लोगों का रेस्क्यू कर बाहर निकाला जा चुका है और इनमें से 9 घायलों को इलाज के लिए एसएसकेएम अस्पताल के ट्रॉमा केयर सेंटर में भर्ती कराया गया है. घटनास्थल पर रेस्क्यू के लिए कोलकाता पुलिस, डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप, सिविल डिफेंस, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज और सेना जुटी है.    

स्थानीय लोगों ने क्या बताया?

स्थानीय लोगों ने बताया कि हादसे के वक्त गोदाम में कंक्रीट ढलाई का काम चल रहा था. मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक, कोलकाता के तारातला इलाके में ब्रेस ब्रिज के पास ट्रांसपोर्ट डिपो रोड पर एक गोदाम का निर्माण कार्य चल रहा था, आज दोपहर में जब मजदूर वहां रोज की तरह काम कर रहे थे, तभी अचानक छत का एक बड़ा हिस्सा भरभराकर गिर गया, 50 से 60 मजदूर इसकी चपेट में गए.   

आपातकालीन नंबर जारी

इस भीषण हादसे के बाद राज्य सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. इसके अलावा आपदा प्रबंधन समूह ने राहत कार्यों की निगरानी और पीड़ितों की मदद के लिए राज्य सचिवालय में विशेष कंट्रोल रूम नंबर जारी किए हैं. आपातकालीन स्थिति में 1070, 8697981070, और 033-22143526 / 22535185 पर संपर्क कर पीड़ित परिवार राहत और बचाव के अलावा इससे जुड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं.  

 

 

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