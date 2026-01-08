जानें क्या है दिल्ली की फैज़-ए-इलाही मस्जिद की प्रासंगिकता, क्यों हुआ विवाद?

चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया क्योंकि हर तरफ दिल्ली स्थित फैज़-ए-इलाही मस्जिद को लेकर बातें हो रही हैं इसलिए हमारे लिए भी ये जानना जरूरी हो जाता कि आखिर इस मस्जिद की प्रासंगिकता क्या है और क्यों ये विवाद की एक नयी वजह बन गयी है.

दिल्ली का तुर्कमान गेट सुर्खियों में है. कारण? 18वीं सदी की फैज़-ए-इलाही मस्जिद। दरअसल 6-7 जनवरी की दरमियानी रात तुर्कमान गेट पर मस्जिद से सटी जमीन पर कोर्ट के आदेश के बाद डिमोलिशन ड्राइव को अंजाम दिया गया. इस दौरान स्थानीय लोगों ने न केवल पुलिस से बहस की बल्कि उसपर पत्थर भी बरसाए जिससे 5 पुलिसवाले घायल हुए हैं। मामला सामने आने के बाद मस्जिद राजनीतिक विवाद का केंद्र बन गई है.

घटना के बाद एक्शन का दौर शुरू हो गया है. पुलिस ने अब तक पांच लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 10-15 अन्य को हिरासत में लिया गया है न्यूज़ एजेंसी PTI ने दिल्ली नगर निगम (MCD) के एक अधिकारी के हवाले से बताया कि डिमोलिशन ड्राइव के दौरान मस्जिद को कोई नुकसान नहीं हुआ।

चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया क्योंकि हर तरफ इस मस्जिद को लेकर ही बातें हो रही हैं इसलिए हमारे लिए भी ये जानना जरूरी हो जाता कि आखिर इस मस्जिद की प्रासंगिकता क्या है और क्यों ये विवाद की एक नयी वजह बन गयी है.

कब बनी थी फ़ैज़-ए-इलाही मस्जिद? क्या बताता है इतिहास

जानकारों कि मानें तो फ़ैज़-ए-इलाही मस्जिद का इतिहास 18वीं सदी के आखिर का है। इसे महान सूफी संत हज़रत शाह फ़ैज़-ए-इलाही ने बनवाया था, जो अपने समय के बहुत सम्मानित आध्यात्मिक गुरु थे और सूफियों के चिश्ती सिलसिले से ताल्लुक रखते थे। कहा जाता है कि उन्होंने यह मस्जिद सिर्फ़ नमाज़ के लिए ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिकता और भाईचारे की शिक्षा देने के केंद्र के रूप में बनवाई थी।

मस्जिद को लेकर की बताते हैं इतिहासकार

मस्जिद को लेकर इतिहासकारों का मत है कि यह मस्जिद करीब 250 साल पुरानी है। इसे मुगल बादशाह अहमद शाह बहादुर या शाह आलम II के शासनकाल में बनवाया गया था. बताया जाता ही कि शाह फ़ैज़-ए-इलाही ने अपनी निजी संपत्ति और अपने शागिर्दों से मिली मदद से इसका निर्माण कराया था.

लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से निर्मित इस मस्जिद को पारंपरिक मुगल इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट नमूना माना जाता है. मस्जिद के मेहराब और गुंबद इसे अपने में खास बनाते हैं.

जिक्र मस्जिद का हुआ है तो बता दें कि मस्जिद के आंगन में, वज़ू के लिए एक छोटा सा एरिया है, और दीवारों पर कुरान की आयतें खूबसूरती से लिखी हुई हैं। समय के साथ, स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव और मरम्मत की गई है, लेकिन 18वीं सदी की इसकी मूल भावना अभी भी बरकरार है।

कौन है मस्जिद की देख रेख का जिम्मेदार ?

वर्तमान में फ़ैज़-ए-इलाही मस्जिद के देख रेख की जिम्मेदारी दिल्ली वक़्फ बोर्ड की ही. दिल्ली वक़्फ बोर्ड के अंदर ही मस्जिद का मैनेजमेंट है. वहीं नमाज़ की टाइमिंग, इसकी साफ़ सफ़ाई और अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की जिम्मेदारी स्थानीय मैनेजमेंट कमेटी की है.

मस्जिद के तहत क्या भूमिका रखता है वक्फ़ बोर्ड

वैसे तो ऐतिहासिक महत्व रखने वाली किसी भी इमारत के देख रेख और उनके संरक्षण की जिम्मेदारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की है बावजूद इसके मस्जिद और दरगाहों के मामलों में वक्फ़ बोर्ड की बड़ी भूमिक रहती है जो मस्जिद के मामलों के लिए 'मुतवल्ली' को नियुक्त करता है.