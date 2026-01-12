जानें किन कारणों के चलते इसरो का PSLV-C62 मिशन फिर हुआ असफल? 

PSLV-C62 रॉकेट में आई दुश्वारी के कारण 2026 का पहला स्पेस मिशन, भारत के लिए बड़ी निराशा लेकर आया. श्रीहरिकोटा से सुबह 10:18 बजे IST पर स्मूथ लॉन्च के ठीक आठ मिनट बाद, रॉकेट के तीसरे स्टेज में परफॉर्मेंस में बड़ी गड़बड़ी दर्ज की गई.

PSLV-C62 रॉकेट में आई बड़ी टेक्निकल खराबी के कारण 2026 का पहला स्पेस मिशन, 12 जनवरी को भारत के लिए बड़ी निराशा लेकर आया. बता दें कि श्रीहरिकोटा से सुबह 10:18 बजे IST पर स्मूथ लॉन्च के ठीक आठ मिनट बाद, रॉकेट के तीसरे स्टेज में परफॉर्मेंस में बड़ी गड़बड़ी दर्ज की गई, जिसके चलते रॉकेट अपने तय रास्ते से भटक गया.

इसरो के चेयरमैन वी. नारायणन ने फ्लाइट के बाद एक अपडेट में इस बात की जानकारी दी कि, 'मिशन में एक टेक्निकल गड़बड़ी हुई है. शुरुआती फ्लाइट स्टेज तो ठीक थे, लेकिन तीसरे स्टेज (PS3) में चैंबर प्रेशर में अचानक गिरावट के कारण ज़रूरी थ्रस्ट नहीं मिल पाया. हमने तय फ्लाइट पाथ से काफी बड़ा भटकाव देखा है, और इसके चलते सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में नहीं पहुंचाया जा सका.'

एक न्यूज़ वेबसाइट से बात करते हुए पूर्व इसरो वैज्ञानिक और सोलर पैनल एक्सपर्ट मनीष पुरोहित ने इस नुकसान के रणनीतिक महत्व पर ध्यान देते हुए इस बिंदु पर प्रकाश डाला कि, 'झटके स्पेस गेम का हिस्सा हैं, लेकिन मायने यह रखता है कि आप कितनी जल्दी और कितनी समझदारी से रिकवर करते हैं. वहीं कहा ये भी जा रहा है कि फेलियर एनालिसिस कमेटी अब सभी टेलीमेट्री डेटा की जांच करेगी और मूल कारण का पता लगाने के लिए इसी तरह के लोड की स्थितियों में फ्लेक्स नोजल की भी जांच करेगी.'

2025 में भी हुआ था कुछ ऐसा...

बताया जा रहा है कि शुरुआती कुछ मिनटों तक, यह मिशन सटीकता का एक बेहतरीन उदाहरण था. रॉकेट पैड से जोर से उड़ा, और उसने प्लान के मुताबिक अपने बूस्टर को अलग कर दिया. लेकिन जैसे-जैसे मिशन आगे बढ़ा यानी जैसे ये मिशन अपनी तीसरी स्टेज (PS3)में पहुंचा कंट्रोल रूम का माहौल अलग हो गया और टेलीमेट्री स्क्रीन पर रास्ते से भटकने का सिग्नल मिलने लगा.

बताया जा रहा है कि रॉकेट अचानक लुढ़कने लगा, एक लट्टू की तरह अपनी धुरी पर घूमने लगा, जैसे उसका बैलेंस बिगड़ गया हो. ऐसा क्यों हुआ इसकी वजह अंतरिक्ष के बेरहम वैक्यूम को बताई जा रही है जिसके चलते रॉकेट अपने तय रास्ते से भटक गया.

ध्यान रहगे कि रॉकेट साइंस में एक परसेंट की छोटी सी चूक भी इंजन के पूरी तरह फेल होने जितनी ही घातक होती है इसलिए शुरुआती डेटा से पता चलता है कि चैंबर प्रेशर में आई कमी ही इस मिशन के फेल होने का एक बड़ा कारण बनी. यह वही मैकेनिकल खराबी थी जिसने मई 2025 में PSLV-C61 मिशन को फेल कर दिया था. जानकार मानते हैं कि इंजन ऑर्बिटल वेलोसिटी तक पहुंचने के लिए ज़रूरी किक नहीं दे सका.

मिशन के फेल होने पर नारायणन ने यह भी कहा है कि एजेंसी इसकी असली वजह का पता लगाने और यह पक्का करने के लिए एक डिटेल एनालिसिस शुरू कर रही है कि यह वर्कहॉर्स और भी मज़बूत होकर वापस आए. यह PSLV-C61 घटना की याद दिलाता है, जहां फेलियर एनालिसिस कमेटी (FAC) ने फ्लेक्स नोजल फेलियर, प्रोपेलेंट डिफेक्ट्स या केसिंग जैसी समस्याओं की पहचान की थी.

हालांकि स्पेस एजेंसी अपनी मज़बूती के लिए जानी जाती है, लेकिन PS3 स्टेज की यह लगातार दूसरी नाकामी भारत के 2026 के स्पेस कैलेंडर पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं.