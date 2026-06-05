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पटना में खान सर के खिलाफ केस दर्ज... आर्म्स एक्ट के तहत हुई FIR, 2 बॉडीगार्ड सहित 5 लोग गिरफ्तार

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पटना में खान सर के खिलाफ केस दर्ज... आर्म्स एक्ट के तहत हुई FIR, 2 बॉडीगार्ड सहित 5 लोग गिरफ्तार

मंगलवार की रात बिहार की राजधानी पटना में मशहूर यूट्यूब शिक्षक खान सर (फैसल खान) के मुसल्लहपुर हाट स्थित खान ग्लोबल स्टडीज में तोड़फोड़ और गोलीबारी के मामले में खान सर के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई है, इस मामले में खान सर के 2 बॉडीगार्ड समेत कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है.

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Jun 05, 2026, 04:26 PM IST

पटना में खान सर के खिलाफ केस दर्ज... आर्म्स एक्ट के तहत हुई FIR, 2 बॉडीगार्ड सहित 5 लोग गिरफ्तार

Khan Sir Firing Case

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Khan Sir Firing Case Update: मंगलवार की रात बिहार की राजधानी पटना में मशहूर यूट्यूब शिक्षक खान सर (फैसल खान) के मुसल्लहपुर हाट स्थित खान ग्लोबल स्टडीज में तोड़फोड़ और गोलीबारी के मामले में खान सर के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई है, इस मामले में खान सर के 2 बॉडीगार्ड समेत कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. इस मामले में गिरफ्तार हुए दोनों गार्डों ने पूछताछ में दावा किया है कि फैजल खान के आदेश पर भीड़ की ओर चार राउंड फायरिंग की थी. बता दें कि FIR में खान सर उर्फ फैजल खान और उनके दो निजी बॉडीगार्ड समेत अन्य अज्ञात सहकर्मियों को आरोपी बनाया गया है. जानिए क्या है पूरा मामला... 

 

 

(खबर अपडेट की जा रही है)

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