भारत

कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में नहीं नजर आईं ये प्रमुख चीजें... जानें क्यों हुआ ऐसा? 

भारत का 77 वां गणतंत्र दिवस, चर्चा में है. ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इस बार कर्तव्य पथ पर आयोजित परेड में कई चीजों को हटाकर, कुछ नए एलिमेंट्स को जोड़ा गया है. आइये जानें क्या-क्या हुआ इन और क्या रहा आउट.

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Jan 26, 2026, 05:10 PM IST

कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में नहीं नजर आईं ये प्रमुख चीजें... जानें क्यों हुआ ऐसा? 
भारत का 77 वां गणतंत्र दिवस, एक ऐतिहासिक आजोयन के रूप में इतिहास में दर्ज हो चुका है. होता भी क्यों न, देश ने 26 जनवरी 2026 को वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाई. साथ ही साथ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की उपस्थिति में कर्तव्य पथ से आधुनिकीकरण पर ज़ोर भी दिया गया. यूं तो रिपब्लिक डे के अवसर पर कर्तव्य पथ पर आयोजित पूरा कार्यक्रम लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा, लेकिन इस बार ऐसा बहुत कुछ घटा, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है.

दरअसल परेड से कई मशहूर प्लेटफॉर्म गायब थे. जी हां सही सुना आपने। इस बार परेड के मद्देनजर कई बड़े बदलाव किये गए हैं. 2026 के फ्लाईपास्ट में सबसे बड़ी कमी स्वदेशी रूप से बनाए गए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA) तेजस की थी. ध्यान रहे पिछले साल नवंबर में, दुबई एयरशो में भारतीय वायु सेना का तेजस दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें पायलट की मौत हो गई थी.

इसके अलावा इस बार परेड में अग्नि-II और अग्नि-III जैसे पुराने वेरिएंट्स को भी शामिल नहीं किया गया, और सारी स्पॉटलाइट लॉन्ग-रेंज एंटी-शिप हाइपरसोनिक मिसाइल (LR-AShM) के डेब्यू पर चली गई. मैक 10 की गति में सक्षम, इस 'आधुनिक ब्रह्मास्त्र' ने प्रभावी रूप से स्टैंडर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिस्प्ले की जगह ली है.

इसी तरह, इस बार परेड में पिनाका मल्टी-बैरल रॉकेट लॉन्चर के पारंपरिक बड़े कॉलम नहीं दिखे. उनकी जगह, सेना ने 'सूर्यास्त्र' यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को पेश किया. 300 किमी की डीप-स्ट्राइक रेंज के साथ, सूर्यास्त्र भारत के 'रॉकेट फोर्स' सिद्धांत का नया मुख्य आकर्षण था, जिससे पुराने, कम रेंज वाले रॉकेट वेरिएंट परेड के लॉन्ग-रेंज सटीकता के नैरेटिव के लिए बेकार हो गए.

ग्राउंड कॉलम में, एक जैसे टैंकों की पारंपरिक लंबी लाइनों को एक 'बैटल एरे' से बदल दिया गया, जो एक आधुनिक अभियान के सीक्वेंस को दिखाता था. नतीजतन, T-72 'अजेय' जैसे पुराने आर्मर को हटा दिया गया ताकि T-90 'भीष्म' टैंक और MBTअर्जुन के ज़्यादा डाइवर्स मिक्स के लिए जगह बनाई जा सके, जिन्हें रोबोटिक कुत्तों और अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स (UGVs) के साथ इंटीग्रेट किया गया था.

मार्चिंग टुकड़ियों में भी खास बदलाव देखे गए. गोरखा राइफल्स और मद्रास रेजिमेंट जैसी मशहूर यूनिट्स को इस साल हटा दिया गया ताकि 'भैरव' लाइट कमांडो बटालियन को पहली बार शामिल किया जा सके.

यह नई बनी एलीट यूनिट, जो रैपिड-डिप्लॉयमेंट लाइट कॉम्बैट में माहिर है, को भारतीय इन्फैंट्री के भविष्य के रूप में दिखाया गया, जो पारंपरिक सेनाओं और स्पेशलाइज्ड कमांडो के बीच के गैप को भरती है.

