Uttar Pradesh Assembly Bye Elections 2024: उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) एक ही बात कहकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) पर निशाना साध रहे हैं. अखिलेश कह रहे हैं कि उपचुनाव के बाद योगी की कुर्सी चली जाएगी, क्योंकि उनके ही घर के भेदी उनकी कुर्सी के नीचे डायनामाइट लगा रहे हैं. अब प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Keshav Prasad Maurya) ने जो बयान दिया है, उसके बाद फिर से अखिलेश यादव का बयान चर्चा में आ गया है. केशव प्रसाद मौर्य ने शनिवार को मुख्यमंत्री के 'बंटोगे तो कटोगे' नारे से खुद को अलग कर लिया. उन्होंने साफ कहा कि मुख्यमंत्री ने किसी खास संदर्भ में ये नारा दिया होगा. इस बारे में जो कहना है, उन्होंने (योगी ने) कह दिया है. ऐसे में अब मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा. साथ ही उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री के नारे 'एक हैं तो सेफ हैं' के समर्थन में हैं. यही हमारा नारा है.

#WATCH | Prayagraj: On UP CM Yogi Adityanath's 'batoge toh katoge' slogan, Uttar Pradesh Deputy CM KP Maurya says "...Whatever CM Yogi Adityanath has said, you should ask him regarding that. We just want to work together for the state."



