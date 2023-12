केरल से कश्मीर तक, क्रिसमस से पहले कुछ ऐसे जगमगा रहा है देश

Christmas 2023: क्रिसमस की पूर्व संध्या पर देश जगमगा रहा है. कई शहर चमचमाती रोशनी और मोमबत्तियों से जगमगा रहे हैं.

डीएनए हिंदी: 20 दिसंबर की दस्तक और नए साल के लिए ढेरों उम्मीद. अगर तारीख 24 हो जाए तो फिर कौन न सेलिब्रेशन पर उतर जाए. 25 दिसंबर, क्रिसमस डे से पहले देशभर में भी धूम नजर आ रही है. ईसा मसीह के जन्म के प्रतीक माने जाने वाले इस दिन को दुनियाभर खुशी से मना रहा है. क्रिसमस की पूर्व संध्या पर पूरा देश जगमगा उठा है. देशभर के शहर और चर्च यीशु मसीह के जन्मदिन की खुशी के अवसर पर मोमबत्तियों और लाइटों से रोशन नजर आ रहे हैं.

कश्मीर से कन्याकुमारी तक क्रिसमस की धूम ची है. श्रीनगर के होली फैमिली कैथोलिक चर्च से लेकर केरल के दक्षिणी इलाके में कोच्चि की सड़कों तक हर तरफ उत्सव ही उत्सव नजर आ रहा है. दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु से लेकर कोलकाता तक क्रिसमस के रंग में रंगे हैं. लोग छुट्टियां मनाने पहाड़ियों पर जा रहे हैं. गोवा से लेकर जयपुर तक उत्सव की धूम मची है.



#WATCH | Tamil Nadu: Traffic snarls in Koyembedu area of Chennai on Christmas eve pic.twitter.com/vF7yX015y6 — ANI (@ANI) December 24, 2023

एक तो वीकेंड और दूसरे पर क्रिसमस, देश पूरी तरह से फेस्टिव मोड में आ गया है. लोग नए साल का जश्न मनाने पहाड़ों की ओर जा रहे हैं इसी वजह से मनाली और शिमला जैसे इलाकों में भीषण जाम लग गया है. तमिलनाडु के चेन्नई में भी ट्रैफिक जाम लगा हुआ है. क्रिसमस से पहले मरीन बीच पर लोग उमड़ पड़े हैं.



#WATCH | Himachal Pradesh: Traffic congestion and slow vehicular movement witnessed in Manali as people throng to hilly areas ahead of Christmas and New Year pic.twitter.com/XVxwhBal2a — ANI (@ANI) December 24, 2023

#WATCH | Meghalaya: Streets of Shillong all decked up, brimming with people ahead of Christmas and New Year pic.twitter.com/ZC4K5JaEBV — ANI (@ANI) December 24, 2023

#WATCH | J&K: A church in Jammu lit up colourful lights and decorated on #ChristmasEve pic.twitter.com/6QAaKDt4Kr — ANI (@ANI) December 24, 2023

#WATCH | Goa: Streets of Panaji decorated with colourful lights, brimming with people on the #Christmaseve pic.twitter.com/31qqEf0XJX — ANI (@ANI) December 24, 2023

#WATCH | Kerala: Streets of Thiruvananthapuram all decked up with decorative lights on #Christmaseve pic.twitter.com/kn8jam5yqj — ANI (@ANI) December 24, 2023

सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पुरी के ब्लू फ्लैग समुद्र तट पर 'गिफ्ट ए प्लांट, ग्रीन द अर्थ' के नाम से एक कलाकृति बनाई है. उन्होंने संता क्लॉज की एक रेत की मूर्ति बनाई है. यह बेहद खूबसूरत लग रहा है. सुदर्शन पटनायक ने कहा है कि मूर्ति 100 फीट लंबी, 20 फीट ऊंची और 40 फीट चौड़ी है और इसे बनाने में दो टन प्याज का इस्तेमाल किया गया है.

​​​​​​​

