चलती ट्रेन में पेट्रोल डालकर 3 को जिंदा जलाने वाला शाहरुख सैफी गिरफ्तार, पिता बोले 'अपराध किया तो सजा दो'

डीएनए हिंदी: केरल के कोझिकोड में ट्रेन के अंदर पेट्रोल से तीन लोगों को जिंदा जलाने वाले आरोपी शाहरुख सैफी को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी को पकड़ने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी और महाराष्ट्र एटीएस ने जॉइंट ऑपरेशन चलाया था. आरोपी को महाराष्ट्र के रत्नागिरी से गिरफ्तार किया गया है. जानकारी के मुताबिक वह सिविल अस्पताल में अपनी चोट का इलाज कराने गया था और सुरक्षा बलों ने उसे वहीं से दबोचा है. आरोपी के पिता का कहना है कि उनके बेटे ने अगर अपराध किया है तो उसे सजा दी जाए.

रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहरुख पर आरोप है कि उसने केरल के कोझिकोड में 2 अप्रैल के दिन ट्रेन में पेट्रोल फेंककर आग लगाई थी. इस आग के चलते ट्रेन में मासूम बच्ची समेत 3 लोगों की मौत हो गई थी. इस घटना में 8 लोग बुरी तरह घायल भी हुए थे. जांच के दौरान पुलिस को घटनास्थ्ल से शाहरुख के बैग से मोबाइल मिला था.

'तू डाल डाल तो मैं पात पात' दिल्ली में AAP और BJP के बीच चल रही पोस्टर वॉर, कौन किस पर पड़ रहा भारी

जांच एजेंसियों को बैग से पता चला था शाहरुख यूपी का रहने वाला है. इसके चलते केरल एसटीएफ ने यूपी एटीएस से संपर्क किया. इस मामले में टेरर एंगल से भी जांच की जा रही है जिसके चलते NIA भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल है. जानकारी के मुताबिक ट्रेन में हुए हादसे के चलते शाहरुख चलती ट्रेन से ही कूद गया था जिसके चलते उसको भी चोटें आईं थीं जिसके चलते वह रत्नागिरी के अस्पताल में इलाज करा रहा था.

जांच एजेंसियों ने बताया है कि शाहरुख चलती ट्रेन से कूद गया था जिसके चलते उसे भी काफी चोट लगी थी. शाहरुख जहां कूदा था वहां से उसके कुछ दस्तावेज भी बरामद हुए थे जिसके आधार पर उसका पता लगा और लोकेशन ट्रेस करके उसके महाराष्ट्र में होने की सूचना मिली थी. इस दौरान महाराष्ट्र एटीएस के साथ मिलकर जांच एजेंसियों ने शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया.

#WATCH | "If he has committed a crime, then he should be punished,"says Fakruddin, father of Shahrukh Saifi, the suspected accused in the Kozhikode train fire incident pic.twitter.com/vJddlKfS4M