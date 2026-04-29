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Kerala Exit Poll 2026: पश्चिम बंगाल-असम ही नहीं, केरल में भी भाजपा तोड़ रही रिकॉर्ड! कितनी सीटें जीतेगी BJP?

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Kerala Exit Poll 2026: पश्चिम बंगाल-असम ही नहीं, केरल में भी भाजपा तोड़ रही रिकॉर्ड! कितनी सीटें जीतेगी BJP?

BJP Kerala Seats Predictios: आज आए 5 राज्यों के एक्जिट पोल्स में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लिए चौतरफा खुशी दिख रही है. केरल में भी इस बार BJP सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकती है. इस बार एग्जिट पोल में केरल में BJP के खाते में अधिकतम सात सीटें आने का अनुमान है.

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Abhay Sharma

Updated : Apr 29, 2026, 11:17 PM IST

Kerala Exit Poll 2026: पश्चिम बंगाल-असम ही नहीं, केरल में भी भाजपा तोड़ रही रिकॉर्ड! कितनी सीटें जीतेगी BJP?

Kerala Exit Poll 2026 (AI Image)

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Kerala Exit Poll 2026, BJP K Seats Predictios: आज आए 5 राज्यों के एक्जिट पोल्स में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लिए चौतरफा खुशी दिख रही है. एग्जिट पोल के आंकड़ों पर नजर डालें तो असम, बंगाल और पुडुचेरी में भाजपा की सरकार बनने की संभावना है. वहीं केरल में भी इस बार BJP सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकती है. बता दें कि भाजपा ने सिर्फ 2016 विधानसभा चुनाव में यहां खाता खोला था और उस समय 1 सीट पर जीत हासिल हुई थी. लेकिन, इस बार एग्जिट पोल में अधिकतम सात सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है. आइए जानते हैं एक्सिस माय इंडिया, MATRIZE, P-Marq, जेवीसी और पीपल्स पल्स ने केरल में  BJP के खाते में कितनी सीटें आने का अनुमान लगाया है.  

क्या है पीपल्स पल्स का एक्जिट पोल?

पीपल्स पल्स ने केरल में भाजपा को 0-3 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है, यहां यूडीएफ की सरकार बन सकती है. पीपल्स पल्स के मुताबिक, यहां यूडीएफ को  75-85 सीटें मिल सकती हैं तो एलडीएफ को 55-65 सीट मिलने की संभावना जताई गई है.

यह भी पढ़ें: Exit Polls: पांच राज्यों में किसकी सरकार? पोल ऑफ पोल्स ने बढ़ाया रोमांच

एक्सिस माय इंडिया 

एक्सिस माय इंडिया के मुताबिक, केरल में भाजपा के खाते में अधिकतम 3 सीटें आ सकती हैं. एक्सिस माय इंडिया ने केरल में यूडीएफ को 78-90 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है और एलडीएफ को 49-62 सीट मिलने की संभावना जताई गई है.  

MATRIZE 

इसके अलावा MATRIZE के सर्वे में भाजपा को कम से कम 3 और अधिकतम पांच सीटें मिलने की भविष्यवाणी की गई है. यूडीएफ को 75-85 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है तो एलडीएफ को 60-65 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है. 

P-Marq

वहीं पी-मार्क के एग्जिट पोल में भाजपा को 3-5 सीटें मिलने की भविष्यवाणी की है. पी-मार्क के अनुसार, यहां एलडीएफ को 60-65 सीटें मिलने का अनुमान है. इसके अलावा जेवीसी ने अनुमान लगाया है कि यहां भाजपा यहां कम से कम 3 और अधिकतम 7 सीटें जीत सकती है.जेवीसी के मुताबिक यूडीएफ को यहां 72-84 और एलडीएफ को 52-61 सीटें मिलने का अनुमान है.  

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