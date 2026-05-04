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केरल की हॉट सीट्स पर बड़ा उलटफेर! जानें हाई-वोल्टेज मुकाबले वाली सीटों पर क्या रहा नतीजा, किसकी हुई हार, कौन जीता?

Kerala Hot Seats Election Result: केरल में सीपीआई(एम) के नेतृत्व वाली वामपंथी सरकार को करारी हार मिली है, यहां 10 साल बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ (संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा) की वापसी हो रही है. आइए जानें यहां हाई-वोल्टेज मुकाबले वाली सीटों पर क्या रहा नतीजा..

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Abhay Sharma

Updated : May 04, 2026, 07:47 PM IST

केरल की हॉट सीट्स पर बड़ा उलटफेर! जानें हाई-वोल्टेज मुकाबले वाली सीटों पर क्या रहा नतीजा, किसकी हुई हार, कौन जीता?

Assembly Election- Kerala Hot Seats Election Result

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Assembly Election- Kerala Hot Seats Election Result: केरल में सीपीआई(एम) के नेतृत्व वाली वामपंथी सरकार को करारी हार मिली है, यहां 10 साल बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ (संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा) की वापसी हो रही है. यहां 10 साल से सत्ता में रही लेफ्ट सत्ता से बाहर हो गया है. बता दें कि राज्य में 140 सीट के लिए कुल 883 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा. यहां बहुमत का आंकड़ा 71 का है. 4 मई 2026 को घोषित केरल विधानसभा चुनाव 2026 के परिणामों में, कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे (UDF) ने केरल में ऐतिहासिक जीत हासिल की है, वहीं सत्तारूढ़ CPI(M) के नेतृत्व वाले वाम लोकतांत्रिक मोर्चे (LDF) को करारी हार का सामना करना पड़ा है. आइए जानें यहां हाई-वोल्टेज मुकाबले वाली सीटों पर क्या रहा नतीजा.. (खबर अपडेट की जा रही है)

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