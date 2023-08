Kerala में होगा खुद का इंटरनेट, जनता को ये अधिकार देने वाला बना देश का पहला राज्य, जानिए इसके फायदे

डीएनए हिंदी: केरल (Kerala) देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसके पास खुद की इंटरनेट (Internet) सेवा होगी. केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटिड को दूरसंचार विभाग से इंटरनेट सेवा प्रदाता लाइसेंस मिल गया है. मुख्यमंत्री पी विजयन (CM Pinarayi Vijayan) ने गुरुवार को कहा कि केरल देश का ऐसा पहला और इकलौता राज्य है जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा है.

केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटिड राज्य में हर शख्स की इंटरनेट तक पहुंच सुनिश्चित करने की सरकार की महत्वाकांक्षी आईटी अवसंरचना योजना ह. सीएम पी विजयन ने कहा कि लाइसेंस मिलने के बाद समाज में डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए परिकल्पित परियोजना अपना कामकाज शुरू कर सकती है. उन्होंने ट्विटर पर कहा कि केरल अपनी इंटरनेट सेवा वाला देश का एकमात्र राज्य बन गया है.

ये भी पढ़ें- Good News: इस राज्य में 5 रुपये सस्ता हुआ पेट्रोल, जानिए अपने शहर का लेटेस्ट रेट

CM पी विजयन ने किया था ट्वीट

पी विजयन ने ट्वीट किया, 'केरल अपनी इंटरनेट सेवा के साथ देश का एकमात्र राज्य बन गया है. केरल फाइबर ऑफ्टिक नेटवर्क लिमिटेड को @DoT_India से ISP लाइसेंस प्राप्त किया है. अब हमारी प्रतिष्ठित #KFON परियोजना हमारे लोगों के लिए एक बुनियादी अधिकार के रूप में इंटरनेट प्रदान करने के अपने संचालन को शुरू कर सकती है.'

Kerala becomes the only State in the country with its own internet service. The Kerala Fiber Optic Network Ltd has received the ISP license from @DoT_India. Now, our prestigious #KFON project can kickstart its operations of providing internet as a basic right to our people. pic.twitter.com/stGPI4O1X6