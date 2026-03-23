गहने, बर्तन, कैश... इस राज्य के लोगों ने ईरान को भेजी राहत, तेहरान बोला, 'इंसानियत की मिसाल'

Kashmir Relief Campaign Iran: मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध से ईरान के लोग भारी नुकसान झेल रहे हैं. ऐसे मुश्किल वक्त में कश्मीरियों ने नकदी से लेकर सोने तक दान देकर युद्धग्रस्त ईरान की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है.

इन दिनों मिडिल ईस्ट में अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध की वजह से वहां के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं. इसी बीच भारत के कश्मीर के लोगों ने इंसानियत और एकजुटता की एक बड़ी मिसाल पेश की है. दरअसल, बडगाम और बारामूला जैसी जगहों के लोगों ने युद्ध की मार झेल रहे ईरान के नागरिकों की मदद के लिए अहम कदम बढ़ाया है. ईद के बाद शुरू हुए इस अभियान में लोग दिल खोलकर मदद के लिए आगे आ रहे हैं.

कश्मीरियों ने पेश की इंसानियत की मिसाल



मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कश्मीर के शिया बहुल इलाकों में स्वयंसेवकों ने कई घरों से राहत सामग्री और धन जुटा रहे हैं. इसकी सबसे हैरानी की बात यह है कि कई लोग सिर्फ पैसे ही नहीं, बल्कि सोने-चांदी के गहने, अपने फालतू जानवर और घर के पुराने तांबे के बर्तन भी दान कर रहे हैं. इस इंसानियत से भरे काम में महिलाओं ने अपने गहने तक दान किए हैं.



ईरान ने कश्मीरी लोगों की दरियादिली का जताया आभार

इस नेक काम का वीडियो भारत में ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने अकाउंट पर शेयर किया है, जिसमें उन्होंने भारतीयों की दयालुता और मानवता के लिए धन्यवाद दिया है. उन्होंने आगे लिखा, इस नेक काम के लिए ईरान कश्मीर के लोगों का बहुत धन्यवाद करता है, जो इस मुश्किल समय में ईरान के लोगों की मदद कर रहे हैं. भारत के लोगों की इस मदद और प्यार को हम कभी नहीं भूल सकते हैं.

With hearts full of gratitude, we sincerely thank the kind people of Kashmir for standing with the people of Iran through their humanitarian support and heartfelt solidarity; this kindness will never be forgotten.

Thank you, India. https://t.co/6rEyYEfjHu — Iran in India (@Iran_in_India) March 22, 2026

क्या-क्या चीजें दान दी गई?

इस अभियान समाज के सभी वर्गों के लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है, जिनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं. कई महिलाओं ने अपनी बेहद कीमती चीजें, जैसे सोने के गहने और कीमती घरेलू सामान दान दिए हैं. वहीं एक कश्मीरी विधवा महिला ने अपने पति की याद में रखी सोने की बेशकीमती चीज इस नेक काम दान कर दी. इस इंसानियत वाले काम में बच्चें भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने अपनी बचत और ईद के पैसे को दान कर दिए.

ईरानी दूतावास के जरिए पहुंच रही जन सहायता



रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान के दूतावास ने सोशल मीडिया पर बैंक अकाउंट की जानकारी शेयर की थी, जिसके हफ्ते भर के अंदर ही लोगों ने मदद भेजनी शुरू कर दी. इस जुड़े अधिकारियों का कहना है कि जो भी पैसा और सामान जमा हुआ है, उसे ईरानी दूतावास और सरकारी संगठनों के जरिए सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाएगा.