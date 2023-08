Karnataka New Cm Selection: शिवकुमार-सिद्धारमैया से मिले खड़गे, बुधवार को घोषित होगा सीएम, 5 पॉइंट्स में पढ़ें पूरी बात

डीएनए हिंदी: Karnataka Congress Crisis- कर्नाटक में मुख्यमंत्री चयन की कवायद एक दिन के लिए और टलती हुई दिखाई दे रही है. कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Congress President Mallikarjun Kharge) मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा बुधवार को बेंगलूरू में करेंगे, जहां पार्टी के सभी विधायक भी मौजूद रहेंगे. ANI के मुताबिक, पार्टी सूत्रों का कहना है कि खड़गे ने मुख्यमंत्री पद के दावेदार डीके शिवकुमार (DK Shivakumar) और सिद्धारमैया (Siddaramaiah) से अलग-अलग मुलाकात में उनके मन की बात जान ली है. अब वह यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के साथ सलाह-मशविरा कर फाइनल निर्णय लेंगे.

आइए 5 पॉइंट्स में जानते हैं मंगलवार को मुख्यमंत्री चयन की कवायद में क्या अहम बातें हुई हैं.

1. मंगलवार शाम तक तय नहीं हुआ था मुख्यमंत्री का नाम

ANI के मुताबिक, पार्टी सूत्रों ने दावा किया है कि मंगलवार शाम तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद के लिए किसी का नाम तय नहीं हो सका है. कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने सभी हितधारकों से मुलाकात की है, लेकिन उनका फाइनल निर्णय लेना बाकी है. वह फाइनल निर्णय लेने के लिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं. यह मुलाकात मंगलवार देर रात भी हो सकती है और बुधवार सुबह के लिए भी टल सकती है. ऐसे में मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा खड़गे बुधवार शाम को खुद बंगलूरू पहुंचकर करेंगे.

2. पहले शिवकुमार, फिर सिद्धारमैया से मिले खड़गे

मंगलवार शाम को खड़गे ने दिल्ली में अपने आवास पर डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया से मुलाकात की. शिवकुमार से पहले मुलाकात हुई, जो मंगलवार को ही बंगलूरू से दिल्ली पहुंचे थे. इसके ठीक बाद सोमवार से ही दिल्ली में मौजूद सिद्धारमैया भी खड़गे के आवास पर पहुंचे. उनके साथ उनका बेटा यतींद्र और विधायक जमीर अहमद व भारती सुरेश और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता केजे जॉर्ज भी थे. शाम 6 बजे खड़गे के आवास पर पहुंचे सिद्धारमैया ने करीब 1 घंटे तक उनसे बात की. इसके बाद वे सीधे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल के आवास पर चले गए. सिद्धारमैया से मुलाकात के बाद वेणुगोपाल सीधे खड़गे के आवास पर पहुंचे हैं, जहां दोनों की मीटिंग चल रही है.

3. राहुल गांधी से हुई खड़गे की मुलाकात

राहुल गांधी के साथ खड़गे की एक मुलाकात मंगलवार की सुबह भी हुई है. इस मुलाकात में बताया जा रहा है कि राहुल गांधी की तरफ से खड़गे को पार्टी ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री के चयन का फैसला करने की सलाह दी गई है. पार्टी ने तीन सेंट्रल ऑब्जर्वर्स को रिजल्ट के बाद मुख्यमंत्री चयन प्रक्रिया की निगरानी के लिए बंगलूरू भेजा था, जो पार्टी विधायक दल की बैठक में भी मौजूद थे. तीनों ने सोमवार रात को विधायक दल में हुए फैसले और उसके अलावा कर्नाटक के वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं की राय पर एक रिपोर्ट खड़गे को सौंपी थी. इस रिपोर्ट में माना जा रहा है कि सिद्धारमैया का मुख्यमंत्री बनाए जाने के हक में राय दी गई है.

4. शिवकुमार ने खड़गे से मुलाकात से पहले दिए ये संकेत

कर्नाटक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने खड़गे से मुलाकात के लिए दिल्ली आने से पहले बंगलूरू में एक बयान दिया, जिससे उनके रुख के संकेत मिले. उन्होंने साफ कहा कि वे पार्टी हाई कमान को मुख्यमंत्री नहीं चुने जाने पर इस्तीफा देने की बात कहकर ब्लैकमेल नहीं कर रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी उनकी मां और भगवान की तरह है, जिसे उन्होंने मेहनत करके बनाया है. वे उसे धोखा नहीं देंगे. उन्होंने मुख्यमंत्री पद के चयन पर हाई कमान का फैसला मंजूर होने का संकेत भी दिया. पूरी खबर पढ़ें

#WATCH | Delhi | "If any channel is reporting that I am resigning from the post, I will file a defamation case against them...Some of them are reporting that I will resign...My mother is my party, I built this party. My high command, my MLA, my party are there - 135," says… pic.twitter.com/egykzC1j4t