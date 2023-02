'क्या रोहिणी न्यूड तस्वीरों पर बात करेंगी?', कर्नाटक में महिला IPS और IAS के बीच बढ़ा टकराव, शेयर की Photos

IPS roopa moudgil and IAS Rohini Sindhuri

डीएनए हिंदी: कर्नाटक (Karnataka) में रविवार को उस समय भूचाल आ गया जब IPS अधिकारी डी रूपा मौदगिल (IPS D. Roopa Moudgil) और आईएएस रोहिणी सिंधुरी (IAS Rohini Sindhuri) का टकराव खुलकर सामने आ गया. मामला इतना बढ़ गया कि अब राज्य के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र को कार्रवाई की चेतावनी देनी पड़ी है. दअरसल, आईपीएस रूपा मौदगिल ने IAS अधिकारी रोहिणी सिंधुरी की कुछ निजी तस्वीरें शेयर की और दावा किया कि उन्होंने इन तस्वीरों को तीन पुरुष आईएएस अधिकारियों को भेजा था. उन्होंने ये तस्वीरें भेजकर सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन किया है. रूपा ने इससे पहले सिंधुरी पर करप्शन के आरोप भी लगाए थे.

IPS डी रूपा मौदगिल ने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'उन्होंने कहा कि Get well soon, क्या रोहिणी सिंधूड़ी आज प्रेस में अपनी डिलीट हुई न्यूड तस्वीरों के बारे में बात करेंगी. इनका नंबर है ना? क्या IAS अधिकारी नग्न तस्वीरें, नग्न, नग्न तस्वीरें भेज सकते हैं? आपने इस तरह की तस्वीरें क्यों भेजी? बातचीत के लिए? प्रारंभिक जांच के मामले में आगे की सजा रोकने के लिए जो आरोप साबित हो चुका है? कौन सा? इनको खुद जवाब देना होगा. Get well soon कहने से पता चलता है कि मानसिक बीमारी पर उनकी राय कितनी सस्ती है. निश्चित रूप से यह बदनामी है, जो कानून की अदालत में निपटा जाएगा.'

IAS ने कहा- मानसिक संतुलन खो चुकीं है रूपा मौदगिल

IAS रोहिणी सिंधुरी आईपीएस अधिकारी के आरोपों को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि एक जिम्मेदार पद पर आसीन रूपा उनके खिलाफ व्यक्तिगत नफरत की भावना से इस तरह की टिप्पणियां कर रही हैं और ऐसा व्यवहार कर रही हैं जैसे कि उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया हो. दोनों अधिकारियों ने एक-दूसरे पर सिविल सेवा आचरण नियम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है और इसे उन्होंने उपयुक्त अधिकारियों के संज्ञान में लाया है.

सिंधुरी ने कहा, 'रूपा ने मुझे बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया से मेरी तस्वीरें और मेरे व्हाटस्एप स्टेटस के स्क्रीनशॉट जुटाए. जैसा की उन्होंने आरोप लगाया कि मैंने कुछ अफसरों को ये तस्वीरें भेजीं, मैं उनसे उन अफसरों का नाम सार्वजनिक करने का आग्रह करती हूं.' IAS ने कहा कि वह रूपा के खिलाफ कानूनी और अन्य कार्रवाई करूंगी.

IPS ने क्या लगाया आरोप?

आईपीएस डी रूपा ने अपने फेसबुक पेज पर IAS सिंधुरी की कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं और आरोप लगाया कि उन्होंने 2021 और 2022 इन तस्वीरों को तीन आईएएस अधिकारियों के साथ साझा किया था. इतना ही नहीं रूपा ने एक दिन पहले सिंधुरी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की एक लंबी लिस्ट जारी की थी. उन्होंने इसके बारे में कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई और मुख्य सचिव वंदिता शर्मा से भी शिकायत की थी.

गृह मंत्री ने दी कार्रवाई की चेतावनी

कर्नाटक में दो वरिष्ठ महिला अधिकारियों के सार्वजनिक रूप से एक-दूसरे के खिलाफ टीका-टिप्पणी करने पर राज्य के गृह मंत्री अरगा ज्ञानेंद्र ने उनके आचरण पर सोमवार को नाराजगी जताई और सिविल सेवा संबंधी नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए कार्रवाई करने की चेतावनी दी. ज्ञानेंद्र ने कहा, ‘हम चुप नहीं बैठे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वे दोनों इतना बुरा व्यवहार कर रही हैं, जैसा कोई आम आदमी भी सड़क पर नहीं करेगा. चाहे उनके जो कुछ भी व्यक्तिगत मुद्दे हों, लेकिन (मामले का) मीडिया के सामने आना और इस तरह का व्यवहार करना सही नहीं है.’ उन्होंने कहा कि लोग आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को बहुत ही सम्मान की नजरों से देखते हैं, लेकिन उनके व्यवहार और आचरण को देख कर ऐसा लगता है कि वे सिविल सेवा अधिकारियों का असम्मान और अपमान करा रही हैं.

