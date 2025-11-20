भारत का ये राज्य कुत्ते के काटने पर दे रहा है लाखों, इस वजह से लेना पड़ा ये बड़ा फैसला...

कर्नाटक सरकार ने डॉग बाइट की घटनाओं से प्रभावित परिवारों को बड़ी राहत देते हुए मुआवज़े के पैकेज और आवारा कुत्तों के हमलों में घायल पीड़ितों के लिए फाइनेंशियल मदद की घोषणा की है.

कर्नाटक सरकार ने डॉग बाइट की घटनाओं से प्रभावित परिवारों को बड़ी राहत देते हुए मुआवज़े के पैकेज और आवारा कुत्तों के हमलों में घायल पीड़ितों के लिए फाइनेंशियल मदद की घोषणा की है. नए निर्देश के अनुसार, कुत्ते के काटने से मरने वाले लोगों के परिवारों को राज्य सरकार से मुआवज़े के तौर पर ₹5 लाख मिलेंगे. सरकार ने आवारा कुत्तों से लगी गैर-जानलेवा चोटों के लिए भी मुआवज़े की डिटेल दी है.

स्किन पर छेद, छेद और कट के साथ गहरे काले निशान या आवारा कुत्तों द्वारा कई बार काटने के मामलों में कुल ₹5,000 का मुआवज़ा दिया जाएगा. इस रकम में से ₹3,500 सीधे पीड़ित को दिए जाएंगे, और ₹1,500 इलाज से जुड़े खर्चों को कवर करने के लिए सुवर्णा आरोग्य सुरक्षा ट्रस्ट को जाएंगे.

इस बीच, कांग्रेस के सीनियर नेता पी चिदंबरम ने बुधवार को तमिलनाडु में कुत्ते के काटने और रेबीज़ से होने वाली मौतों की संख्या में खतरनाक बढ़ोतरी पर चिंता जताई है. डेटा का हवाला देते हुए चिदंबरम ने कहा कि अकेले इस साल राज्य में कुत्ते के काटने के लगभग 5.25 लाख मामले और रेबीज से 28 मौतें दर्ज की गई हैं.

X पर किये गए एक पोस्ट में, चिदंबरम ने कहा, 'एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, तमिलनाडु में इस साल (अब तक) कुत्तों के काटने के 5,25,000 मामले दर्ज किए गए और रेबीज से 28 मौतें हुईं.'

अपनी पोस्ट में चिदंबरम ने यह भी लिखा कि, 'कुत्तों से प्यार करने वालों की चिंताएं सही हैं लेकिन उन्हें खतरनाक डेटा पर भी ध्यान देना चाहिए. कुत्तों से प्यार करने का मतलब आवारा कुत्तों को अलग रखने, उनकी नसबंदी करने और उन्हें वैक्सीन लगाने का सपोर्ट करना नहीं है.'

उन्होंने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीन लगे कुत्तों को कुछ पब्लिक जगहों को छोड़कर, उनके रहने की जगहों पर वापस छोड़ने का निर्देश दिया है. चिदंबरम ने कुत्तों से प्यार करने वालों से कोर्ट के निर्देशों को लागू करने में सपोर्ट और मदद करने की अपील की, और इस बात पर ज़ोर दिया कि ये तरीके सड़क पर चलने वालों, खासकर बच्चों, महिलाओं और सीनियर सिटिज़न्स की सुरक्षा पक्का करने के लिए बनाए गए हैं.

पोस्ट के अंत में चिदंबरम ने इस बात का जिक्र किया कि, 'सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीनेटेड कुत्तों को उनके पुराने ठिकानों (कुछ पब्लिक जगहों को छोड़कर) में छोड़ने का निर्देश दिया है. आवारा कुत्तों को खत्म करने की कोई कोशिश नहीं की जा रही है. कुत्तों से प्यार करने वालों को कोर्ट के बताए गए तरीकों को लागू करने में सपोर्ट और मदद करनी चाहिए. ये सड़क पर घूमने वालों, खासकर बच्चों, महिलाओं और सीनियर सिटिजन की सुरक्षा के लिए हैं.'

ध्यसन रहे चिदंबरम द्वारा व्यक्त की गयी चिंता सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद आई, जिसमें शीर्ष अदालत ने 'कुत्तों के काटने की घटनाओं में खतरनाक बढ़ोतरी' को ध्यान में रखते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) को हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, पब्लिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन वगैरह से सभी आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश दिया था. स्टेरिलाइजेशन के बाद कुत्ते अपने-अपने इलाकों में वापस नहीं आएंगे.

जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया की बेंच ने कहा कि इन सभी इंस्टीट्यूशन और जगहों पर आवारा कुत्तों की एंट्री रोकने के लिए ठीक से फेंसिंग होनी चाहिए.

बेंच ने आदेश दिया कि आवारा कुत्तों को उसी जगह पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए, जहां से उन्हें उठाया गया था. बेंच ने यह भी कहा कि उन्हें वापस जाने की इजाज़त देने से ऐसी जगहों को सुरक्षित करने और लोगों की सुरक्षा की चिंताओं को दूर करने का 'मकसद ही खत्म हो जाएगा'.

बहरहाल जिक्र कर्नाटक का हुआ है तो यहां हमारे लिए कर्नाटक हेल्थ डिपार्टमेंट के उन आंकड़ों का जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता ही जिनके मुताबिक, इस साल यानी 2025 में 1 जनवरी से 25 मार्च तक कर्नाटक में 1 लाख से ज़्यादा कुत्ते के काटने के मामले और 12 रेबीज़ से मौतें हुई थीं. जबकि 2024 में, कर्नाटक में 3.6 लाख कुत्ते के काटने के मामले और 42 रेबीज़ के मामले सामने आए.

डिपार्टमेंट के इंटीग्रेटेड डिज़ीज़ सर्विलांस प्रोग्राम के डेटा के मुताबिक, महामारी के बाद से राज्य में कुत्ते के काटने के मामले और रेबीज़ से मौतें सबसे ज़्यादा हैं.