Karnataka Election 2023 Exit Poll: कुल 224 सीटें, कांग्रेस या बीजेपी कौन किस पर भारी, देखें क्या कहता है Exit Poll

डीएनए हिंदी: Karnataka Chunav Exit Poll Updates- कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट के लिए बुधवार को मतदान चल रहा है. शाम 5 बजे तक राज्य में करीब 65 फीसदी मतदाताओं ने अपने वोट डाल लिए थे. इस बार चुनाव के लिए ZEE NEWS ने एग्जिट पोल कराया है, जिसके अनुसार कर्नाटक की जनता कांग्रेस पार्टी पर ज्यादा प्यार लुटाती नजर आ रही है. आइए आपको बताते हैं कि BJP और कांग्रेस समेत किसको कितनी सीट मिलेंगी? क्या कह रहा है इस बार का Exit Poll.

Karnataka Election 2023 Exit Poll के पल-पल के अपडेट्स...

- 'हम लोग स्पष्ट बहुमत से लौट रहे हैं' बासवराज बोम्मई का दावा

मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई ने इसका इशारा भी कर दिया. बोम्मई ने कहा, मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि हम लोग स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार में वापसी कर रहे हैं. यहां किसी व्यक्ति के किंगमेकर बनने का सवाल नहीं है बल्कि मेरे लिए आम जनता ही किंगमेकर है और यही भाजपा को वापस सत्ता में लौटाएगी.

#WATCH | I am very much confident that we will come back to power with an absolute majority, I am 200% confident. Exit polls are done in a hurry, and there will be lots of errors. There is no question of anybody becoming the kingmaker, for me the people are the kingmaker and they… pic.twitter.com/Ldj4dCgDg3