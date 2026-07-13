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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

Kargil Vijay: क्या था भारतीय वायुसेना का ऑपरेशन सफेद सागर? जब IAF हिमालय हिला दिया, जानिए पूरी कहानी

Operation Vijay: कारगिल युद्ध के दौरान भारत सरकार से अनुमति मिलने के बाद ऑपरेशन सफेद सागर 26 मई 1999 को शुरू किया गया था. 24 जून 1999 को मिराज-2000 विमानों ने टाइगर हिल पर पाकिस्तानी बंकरों को नेस्तनाबूद कर दिया था.

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Shivendra Rai

Updated : Jul 13, 2026, 06:24 PM IST

Kargil Vijay: क्या था भारतीय वायुसेना का ऑपरेशन सफेद सागर? जब IAF हिमालय हिला दिया, जानिए पूरी कहानी

भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर में दिखाया था पराक्रम. (AI इमेज)

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  • कारगिल युद्ध के दौरान वायुसेना ने 'ऑपरेशन सफेद सागर' चलाया था.
  • सटीक हमले करने में सक्षम मिराज-2000 विमानों खेल बदल दिया.
  • भारतीय वायुसेना ने लगातार भारी बमबारी से पाकिस्तान की कमर तोड़ दी.

Kargil Vijay Story: साल 1999 में भारतीय वायुसेना को एक ऐसी चुनौती का सामना करना पड़ा जैसा पहले कभी नहीं हुआ था. वायुसेना को कारगिल में 18000 फीट ऊंची चोटियों पर बैठे दुश्मन को हटाने के लिए बमबारी करनी थी. भारतीय वायु सेना को दुश्मन की सप्लाई लाइन भी काटनी थी. ये काम आसान नहीं था क्योंकि सरकार ने साफ निर्देश दिया था कि नियंत्रण रेखा पार नहीं करनी है. 18000 फीट का ऊंचाई पर बैठे दुश्मन पर सटीक निशाना लगाना भी कम मुश्किल काम नहीं था. ये एक ऐसा युद्ध था जैसा दुनिया की किसी भा वायुसेना ने इससे पहले नहीं लड़ा था. लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने दृढ़ निश्चय कर 'ऑपरेशन सफेद सागर' नाम का एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया. इसका मकसद पाकिस्तानी सेना की कमर तोड़ना था. IAF के 'ऑपरेशन सफेद सागर' ने एक नई मिसाल कायम की थी.  इसने न केवल अवैध रूप से कब्जा किए गए ठिकानों को नष्ट किया, बल्कि थल सेना को अपने अभियान चलाने और दुश्मन को खत्म करने में भी मदद की. आइये जानते हैं 'ऑपरेशन सफेद सागर' की पूरी कहानी. 

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कैसे नाम पड़ा 'ऑपरेशन सफेद सागर'?

साल 1999 के मई महीने में भारतीय सेना ने कारगिल, द्रास और बटालिक सेक्टरों से दुश्मन को हटाने के लिए अभियान शुरू कर दिया था. लेकिन ऊंचाई पर बैठे दुश्मन से लड़ना मुश्किल हो रहा था. चोटियों पर बैठे पाकिस्तानी सैनिक जबरदस्त फायरिंग कर भारतीय सेना को आगे बढ़ने से रोक रहे थे. ऐसे में वायुसेना के इस्तेमाल की जरूरत महसूस की गई. भारतीय वायु सेना हवाई टोह लेने का काम पहले से कर रही थी. भारत सरकार ने 25 मई को इसे सीमित आक्रामक कार्रवाई करने का आदेश दिया. श्रीनगर हवाई अड्डे को आम नागरिकों के हवाई यातायात के लिए बंद कर दिया गया और यह पूरी तरह से भारतीय वायु सेना के इस्तेमाल के लिए खोल दिया गया. 

सेवानिवृत्त ग्रुप कैप्टन अनुपम बनर्जी इस ऑपरेशन के नाम के पीछे की कहानी बताते हैं. भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में जब वायुसेना उड़ान भरती है तो पूरा हिमालय बर्फ के सफेद समुद्र की तरह दिखता है. यही कारण है कि अभियान का नाम 'ऑपरेशन सफेद सागर' रखा गया. कैप्टन अनुपम बनर्जी (रि) तब मिग-27 के पायलट थे. वह बताते हैं कि उन दिनों भारतीय वायुसेना के पास गाइडेड बम नहीं थे इसलिए दुश्मन की लोकेशन पर सटीक हमला करने में मुश्किल आ रही थी. वह बताते हैं कि ऑपरेशन बेहद मुश्किल था क्योंकि 3 से 4 मीटर से निशाना चूकने पर भी बम पहाड़ के दूसरे हिस्से में गिर जाते थे.

किन विमानों ने लिया ऑपरेशन में हिस्सा?

1999 में भारतीय वायुसेना के पास सुखोई-30 और राफेल जैसे एडवांस्ड विमान नहीं थे. 'ऑपरेशन सफेद सागर' में मुख्य रूप से मिराज 2000, मिग-21, मिग-29, मिग-23, मिग-27, जगुआर, एमआई-17 हेलीकॉप्टर और चेतक हेलीकॉप्टर जैसे विमानों ने हिस्सा लिया था. सबसे ज्यादा इस्तेमाल मिराज 2000 विमानों का किया गया. बटालिक और द्रास सेक्टर की ऊंची चोटियों पर मौजूद दुश्मन के कैंपों और सप्लाई बेस पर सटीक हमले के लिए मिराज 2000 विमानों ने भारी बमबारी की. 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद जम्मू-कश्मीर में हवाई ताकत का यह पहला बड़े पैमाने पर इस्तेमाल था. 

जब हिल गया हिमालय

ऑपरेशन के शुरुआती दौर में पहाड़ी इलाकों में मजबूती से जमे दुश्मन के ठिकानों के खिलाफ पारंपरिक बमबारी से बेहद कम सफलता मिली. दुश्मन के सैनिक अक्सर छिपे रहते थे और ऊंचाई पर होने के कारण उन्हें खुली आंखों से देखा नहीं जा सकता था. लेकिन सटीक हमले करने में सक्षम मिराज-2000 विमानों खेल बदल दिया. मिराज-2000 ने दुश्मन के रणनीतिक ठिकानों और सप्लाई कैंपों पर बहुत सटीक हमले किए. भारतीय वायुसेना ने इतने बम गिराए कि बड़े-बड़े पहाड़ टूट गए. 

ऑपरेशन सफेद सागर की एक बड़ी सफलता मुश्कोह घाटी में दुश्मन के रसद और हथियार भंडार को तबाह करना था. इससे पाकिस्तान की कमर टूट गई. जून 1999 के मध्य तक भारत को इजरायल से लेजर-गाइडेड बम भी मिल गए थे. जून में बर्फ पिघलने से पाकिस्तानी ठिकाने सामने आ गए. इससे मिराज 2000 सहित सभी विमानों के लिए दिन-रात लगातार हमले करना आसान हो गया. मिराज 2000 विमानों ने मुंथो ढालो में एक बड़े सप्लाई डिपो पर हवाई हमला किया और एक मुख्य बेस को नष्ट कर दिया, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तानी सेना अपने सैनिकों को सप्लाई पहंचाने के लिए कर रही थी. 1999 के कारगिल युद्ध में 'ऑपरेशन सफेद सागर' भारत की एक बड़ी जीत साबित हुआ. भारतीय वायु सेना के सटीक हमलों और सेना के साथ बेहतर तालमेल से वो सभी चोटियां वापस हासिल कर ली गईं जिन पर दुश्मन आकर बैठ गया था. युद्ध में अपनी भूमिका के लिए IAF के पायलटों को दो 'वीर चक्र' और 23 'वायु सेना मेडल' से सम्मानित किया गया. 

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