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Kargil Vijay: कैप्टन मनोज पांडे ने अकेले मार गिराए थे चार दुश्मन, तबाह किए दो बंकर, खालुबार रिज पर हुई थी भयंकर लड़ाई

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भारत

Kargil Vijay: कैप्टन मनोज पांडे ने अकेले मार गिराए थे चार दुश्मन, तबाह किए दो बंकर, खालुबार रिज पर हुई थी भयंकर लड़ाई

बटालिक सेक्टर में खालुबार रिज से दुश्मन को हटाने के लिए लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे दुश्मन की भारी गोलीबारी के बीच भी आगे बढ़ते रहे. शहीद होने से पहले उन्होंने दो बंकर खुद नष्ट किए और चार दुश्मन सैनिकों को मार गिराया.

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Shivendra Rai

Updated : Jul 19, 2026, 06:59 PM IST

Kargil Vijay: कैप्टन मनोज पांडे ने अकेले मार गिराए थे चार दुश्मन, तबाह किए दो बंकर, खालुबार रिज पर हुई थी भयंकर लड़ाई

मनोज कुमार पांडे 1/11 गोरखा राइफल्स में प्लाटून के कमांडर थे. (फोटो- IANS)

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  • बटालिक सेक्टर में खालुबार रिज पर दुश्मन ने कर लिया था कब्जा.
  • लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे को मिली थी खालुबार रिज से दुश्मन को हटाने की जिम्मेदारी.
  • लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे ने दो पाकिस्तानी चौकियों को अकेले तबाह किया.

Kargil Vijay Story: कारगिल के युद्ध में जम्मू-कश्मीर के बटालिक सेक्टर में खालुबार रिज को दुश्मन से खाली कराने के लिए एक भीषण लड़ाई लड़ी गई थी. 'ऑपरेशन विजय' के दौरान 1/11 गोरखा राइफल्स के लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे को ये जिम्मेदारी मिली थी. खालुबार रिज पर मोर्चा बनाकर बैठे दुश्मन को हटाना आसान काम नहीं था. लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे की अगुवाई में जब 3 जुलाई 1999 को उनकी कंपनी आगे बढ़ रही थी, तभी पाकिस्तानियों ने उन पर जबरदस्त गोलीबारी शुरू कर दी. लेकिन लेफ्टिनेंट मनोज पांडे अलग ही मिट्टी के बने थे. उन्होंने निडर होकर दुश्मन पर हमला किया और चार सैनिकों को मार गिराया. उन्होंने  दो बंकर नष्ट भी कर दिए.

ये भी पढ़िए- 17,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ी गई थी 'गन हिल' की लड़ाई

चोटिल होने के बावजूद लड़ते रहे लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे

कंधे और पैर में चोट के बावजूद, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे पहले बंकर के पास पहुंचे और आमने-सामने की जबरदस्त लड़ाई में दो अन्य दुश्मनों को मार गिराया और बंकर पर कब्जा कर लिया. वह अपने सैनिकों का नेतृत्व करते हुए एक के बाद एक बंकर खाली कराते रहे, जब तक कि उनके माथे पर गोली नहीं लग गई. उनके अदम्य साहस से प्रेरित होकर, उनके सैनिक दुश्मन पर हमला करते रहे और आखिरकार उस पोस्ट पर कब्जा कर लिया. मनोज कुमार पांडे को उनकी असाधारण वीरता के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया.

कैसे लड़ी गई खालुबार रिज की लड़ाई

1999 की गर्मियों में, पाकिस्तानी सेना ने चुपके से भारतीय सेना की उन पोस्ट्स पर कब्जा कर लिया था, जिन्हें सर्दियों में खाली कर दिया गया था. 3 मई 1999 को घुसपैठ का पता चला. इसके बाद भारतीय सेना ने दुश्मन को अपने इलाके से हटाने के लिए 'ऑपरेशन विजय' शुरू किया. 'ऑपरेशन विजय' के दौरान लड़ी गई अहम लड़ाइयों में से एक बटालिक सेक्टर में हुई थी. दुश्मन ने खालुबार रिजलाइन पर कब्जा कर लिया था और खोए हुए इलाके को वापस पाने के लिए उन्हें वहां से खदेड़ना जरूरी था.

2-3 जुलाई 1999 की रात को, 1/11 गोरखा राइफल्स की 'बी' कंपनी को खालुबार पर कब्जा करने का काम सौंपा गया. मनोज कुमार पांडे नंबर 5 प्लाटून के कमांडर थे. उनकी प्लाटून का मिशन दुश्मन की उन चौकियों को खत्म करना था, जो खालुबार रिज की ओर बढ़ते समय उनकी बटालियन की स्थिति को उजागर कर सकती थी और उन्हें खतरे में डाल सकती थी.

मनोज कुमार पांडे की अगुवाई में नंबर-5 प्लाटून ने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना शुरू किया. जब प्लाटून लक्ष्य के करीब पहुंची, तो आसपास की ऊंचाइयों और बंकरों से दुश्मन की भारी गोलीबारी होने लगी. मनोज पांडे को इन बंकरों को खाली कराने का काम सौंपा गया, ताकि बटालियन दुश्मन की नजर में न आए और सुरक्षित रहे. दुश्मन की भारी गोलीबारी के बीच मनोज कुमार पांडे ने अपनी प्लाटून को तेजी से एक बेहतर स्थिति में पहुंचाया और अपनी प्लाटून के एक सेक्शन को दाईं ओर से दुश्मन की चौकियों को खाली कराने का आदेश दिया, जबकि उन्होंने खुद बाईं ओर से दुश्मन की चार चौकियों को खाली कराया.

उन्होंने निडर होकर दुश्मन की पहली चौकी पर हमला किया और दुश्मन के दो सैनिकों को मार गिराया. इसके बाद, उन्होंने दूसरी चौकी पर हमला किया और दुश्मन के दो और सैनिकों को मारकर उस पर कब्जा कर लिया. तीसरी चौकी को खाली कराते समय मनोज कुमार पांडे के कंधे और पैरों में दुश्मन की गोली लगी. अपने गंभीर घावों की परवाह किए बिना और बिना डरे, उन्होंने अपने सैनिकों को एकजुट किया और चौथी चौकी पर हमला करके उसे ग्रेनेड से नष्ट कर दिया.

इस हमले के दौरान, उनके माथे पर मशीन गन की घातक गोली लगी और बाद में वे अपनी चोटों के कारण शहीद हो गए. वे अपने सैनिकों को खालुबार पर कब्जा करने के लिए एक मजबूत आधार देने में सफल रहे.  कारगिल संघर्ष के दौरान, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे को कैप्टन के पद पर प्रमोट किया गया. असाधारण वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए मनोज कुमार पांडे को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया.

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