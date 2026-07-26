Kargil Vijay Diwas 2026: शहीदों को नमन, सेना के कार्यक्रम और शूरवीरों का सम्मान.. जानिए कैसे मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस?

Kargil Vijay Diwas 2026: कारगिल विजय दिवस 2026 के अवसर पर जानिए 1999 के ऐतिहासिक युद्ध, ऑपरेशन विजय की गाथा और देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के पारंपरिक कार्यक्रमों के बारे में पूरी जानकारी.

कारगिल युद्ध मई से जुलाई 1999 तक चला था

देशभर में कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है

कारगिल युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे

कारगिल युद्ध ऑपरेशन विजय के तहत लड़ी गई थी

कारगिल की लड़ाई में लगभग 527 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे

कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है. यह दिन उन वीर भारतीय जवानों के सम्मान में समर्पित है जिन्होंने 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ लड़े गए कारगिल युद्ध में अदम्य साहस दिखाते हुए देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी. साल 1999 की गर्मियों में पाकिस्तानी सेना ने एलओसी (लाइन ऑफ कंट्रोल) पार कर भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की थी और ऊंचाई वाले रणनीतिक क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था. इसके जवाब में भारतीय सेना ने 'ऑपरेशन विजय' की शुरुआत की थी, जिसके तहत देश ने जीत हासिल की और 26 जुलाई, 1999 को जीत की औपचारिक घोषणा की गई थी.

क्या था कारगिल युद्ध का इतिहास?

पाकिस्तानी सैनिकों और घुसपैठियों ने सर्दियों के मौसम का फायदा उठाकर कारगिल, द्रास और बटालिक सेक्टर की ऊंची पहाड़ियों पर अवैध कब्जा जमा लिया था, ताकि श्रीनगर-लेह राजमार्ग को बाधित किया जा सके. मई 1999 में स्थानीय चरवाहों की सूचना पर भारतीय सेना को इस घुसपैठ का पता चला.

भारतीय सेना ने अपनी चौकियों को वापस पाने के लिए 'ऑपरेशन विजय' शुरू किया, जबकि भारतीय वायुसेना ने 'ऑपरेशन सफ़ेद सागर' के तहत थल सेना की मदद की. पाकिस्तानी सेना ऊंचाई पर होने के कारण सामरिक रूप से फायदे की स्थिति में थी, जबकि भारतीय सैनिकों को नीचे से भारी गोलाबारी के बीच दुर्गम पहाड़ियों पर चढ़ना पड़ा था. इसके बावजूद, भारतीय वीरों ने अभूतपूर्व वीरता का परिचय दिया और इस भीषण युद्ध में 500 से अधिक जवानों ने अपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया.

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कैसे मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस?

कारगिल विजय दिवस के अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिनका मुख्य उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाना और शहीदों को याद करना है-

शहीदों को नमन: नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक और द्रास स्थित कारगिल युद्ध स्मारक पर देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और सेना के शीर्ष अधिकारी वीर जवानों को पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि देते हैं.

सेना के कार्यक्रम: देश भर की विभिन्न सैन्य छावनियों, स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक संस्थानों में विशेष कार्यक्रम, देशभक्ति से जुड़ी प्रस्तुतियां, मैराथन दौड़ और सेमिनार आयोजित किए जाते हैं.

शूरवीरों का सम्मान: इस ऐतिहासिक युद्ध में सीधे तौर पर शामिल रहे पूर्व सैनिकों, युद्ध नायकों और शहीद परिवारों को सम्मानित किया जाता है, ताकि उनके बलिदान और योगदान को हमेशा याद रखा जा सके.

भारत में कहां-कहां मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस?

कारगिल विजय दिवस के मौके पर नई दिल्ली स्थित अमर जवान ज्योति और डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग पर विशेष श्रद्धांजलि कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है. इसके अलावा, लेह और कारगिल के युद्ध स्मारकों पर देश के वीर सैनिकों को कृतज्ञ राष्ट्र द्वारा सम्मानित किया जाता है. साथ ही, युवाओं और बच्चों में राष्ट्रप्रेम की भावना जगाने के लिए देश भर के शिक्षण संस्थानों और सरकारी कार्यालयों में देशभक्ति से जुड़े विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं.

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